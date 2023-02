“Tra le corde di un Violino” nel laboratorio di liuteria del maestro Tribotti

GIULIANOVA – Nuovo appuntamento musicale per GiocaCultura, il calendario di attività ricreative dei Musei e della Biblioteca civica di Giulianova. In programma, per sabato 4 marzo, c’è infatti “Tra le corde di un Violino”, laboratorio dedicato a bambini dai 5 agli 11 anni. Alle 16:30, nella liuteria del Maestro Gianni Tribotti, in corso Garibaldi, prezioso punto di riferimento per i musicisti professionisti, per i dilettanti e per i tanti ragazzi che si stanno avvicinando agli strumenti a corda, i giovani partecipanti entreranno nel vero mondo di un artigiano della musica e scopriranno il funzionamento di uno strumento musicale: il violino.

Dall’illustrazione delle caratteristiche tecniche dei materiali che lo compongono, alla progettazione, alla fase costruttiva fino alla verniciatura, l’attività si concluderà disegnando un violino personalizzato dove posizionare i fori delle “effe” attraverso un corretto procedimento geometrico, per poi colorare la sagoma e completare il proprio strumento. L’attività è aperta ai bambini dai 5 agli 11 anni. Per partecipare occorre prenotare entro venerdì 3 marzo. Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni, è possibile chiamare il numero 0858021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca Civica casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta alla visita il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.