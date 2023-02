ALBA ADRIATICA – Disturbata dalla pioggia e dal vento freddo, l’ottava edizione del Memorial Lello Pasqualini ad Alba Adriatica ha avuto regolare svolgimento con un imponente sforzo organizzativo del Fuorisella Bike di Ermanno Di Giosia, coaudivato per l’occasione nella parte tecnica dall’Acsi Teramo di Raffaele Di Giovanni. Al via una cinquantina di atleti suddivisi in due distinte partenze sul medesimo tracciato del lungomare e delle strade limitrofe, ricalcando il tradizionale percorso dove si svolgevano le gare per allievi e juniores nel recente passato e in prevalenza organizzate dal GS Gulp Pool Val Vibrata.

Nella fascia riservata agli over 50 e alla seconda serie, il protagonista di giornata è stato Roberto Mentuccia: il marchigiano portacolori della squadra fermana Pasta De Carlonis-Termoservicegas ha preceduto i due compagni di fuga Alberto Corradetti (Smart Cycling Group) e Marco Bonaldi (Fuorisella Bike), lasciando a una ventina di secondi il grosso del gruppo regolato in quarta posizione da Ottavio Candeloro (Team Km Zero), quinto Italo Soldi (Asd Giuliodori Renzo), sesto Davide Persiani (Forze Sportive Nereto), settimo Marco Calbucci (Pasta De Carlonis-Termoservicegas), ottavo Antonio Castorani (Fuorisella Bike), nono Pierluigi Maccaferri (Asd Teramum) e decimo Andrea Massi (Asd Teramum).

A gioire nella seconda batteria riservata alla prima serie e agli under 50 (disputata a ranghi ridotti per l’intensificarsi della pioggia) Luca Carassai, marchigiano in forza al Team Go Fast di Roseto degli Abruzzi che ha condotto una lunga corsa solitaria dall’inizio cogliendo il primo posto davanti al compagno di squadra Paolo Totò. In terza posizione è giunto Marco Cavallo (Team Simo Bike), quarto Mattia Cardelli (Team Go Fast Event), quinto Paolo Cosentino (Team All Bike Ruvo di Puglia), sesto Alex Zugaro (Ciclo Cral L’Aquila) e settimo Pietro Bartolacci (Team Abruzzo Bike).

“Un grande grazie all’amministrazione comunale di Alba Adriatica che ci ha consentito di far transitare la corsa in via Mazzini da poco riasfaltata, alla Polizia Locale e ai Carabinieri in congedo per far si che tutto riuscisse alla perfezione e in sicurezza al passaggio dei corridori. Ringrazio di vero cuore i miei tesserati del Fuorisella Bike e i rispettivi familiari che ci hanno dato manforte nel dietro le quinte, unitamente agli sponsor Frigomeccanica, Santucci&Di Silvestre, Farmacia Gasparroni, Fustellificio Paco, Terplast, Conad Alba Adriatica, KreAzione, Mivv, Enalux impianti elettrici, Siry work, Adriatica Rottami, FisioMed, Gelateria Venezia, Country House La Gioconda, Itec, Rossi lamiere, NC Technology, Ceteas, Mep, GF torneria automatica di precisione, RCM center, Italia Box. Edf, Colonnelli, Industrie Plastiche Riunite e Maglificio Rosti. Anche se la pioggia è stata fastidiosa e incessante, non ci sono state cadute a causa del numero esiguo di partecipanti” ha dichiarato Ermanno Di Giosia, presidente del Fuorisella Bike.

“Come amministrazione comunale di Alba Adriatica siamo stati sempre vicini alle manifestazioni sportive e in questa circostanza ci teniamo a ringraziare il sodalizio Fuorisella Bike che è un’associazione sportiva cittadina che si fa onore a tutte le gare che partecipa e ci ha consentito di portare a termine questa ottava edizione del Memorial Lello Pasqualini nonostante il meteo inclemente” ha dichiarato il consigliere comunale Pietro Temperini presente nel corso della manifestazione assieme all’assessore ai lavori pubblici Giuliano Vallese.

VINCITORI DI CATEGORIA

Senior A/B 1°serie: Paolo Totò (Team Go Fast)

Veterani A/B 1°serie: Luca Carassai (Team Go Fast)

Gentleman A 1°serie: Paolo Cosentino (Team All Bike Ruvo di Puglia)

Gentleman B 1°serie: Roberto Mentuccia (Pasta De Carlonis-Termoservicegas)

Gentleman A/B 2°serie: Marco Bonaldi (Fuorisella Bike)

Veterani A/B 2°serie: Santo Brisciana (Fuorisella Bike)

Senior A/B 2°serie: Andrea Massi (Asd Teramum)

Supergentleman A: Giulio Pomante (Forze Sportive Nereto)

Supergentleman B: Antonio Piccioni (Forze Sportive Nereto)