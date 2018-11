Total Black Friday Mediawold: le offerte in Abruzzo

La promozione al via nei 116 punti di tutta Italia: in regione sono sette i negozi interessati

CHIETI – MediaWorld protagonista della promozione più ricca di sempre attiva per la prima volta già dalle 00.00 della notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 novembre e da lunedì 19 novembre con anteprime di prodotti a prezzi straordinari. Nei 116 punti vendita in Italia, presenta la campagna “Total Black Friday”, una settimana di promozioni su centinaia di prodotti best seller in tutti gli store italiani e sul sito mediaworld.it.

Si svilupperà in due momenti: a partire da lunedì 19 novembre sino a mercoledì 21, ogni giorno sia sul sito che in tutti i punti vendita ci saranno anteprime di prodotti a prezzi straordinari. A partire dalle 00.00 della notte tra mercoledì e giovedì su mediaworld.it e dall’apertura in tutti i negozi MediaWorld si entrerà nel vivo del “Total Black Friday” che fino a domenica metterà a disposizione dei clienti centinaia di offerte con i prezzi più forti di sempre su tutte le categorie di prodotti, disponibili fino ad esaurimento scorte.

Attraverso i canali ufficiali di MediaWorld, su Facebook e via Newsletter saranno annunciate ogni giorno le offerte in anteprima, mentre a partire da giovedì tutti i prodotti in promozione saranno protagonisti nei negozi e sul sito mediaworld.it.

“Il Black Friday è uno dei momenti più importanti nel nostro calendario promozionale – ha commentato Marco Mazzanti, CPO di MediaWorld Italia – Quest’anno abbiamo voluto anticipare questa ricorrenza ormai attesissima dai nostri clienti, preparando un’offerta ricchissima e che mira a soddisfare le loro necessità e bisogni”.

Offerte Mediaworld di Abruzzo, quali i punti vendita?

Avezzano (AQ) – via Tiburtina Valeria Km 112+125 – tel. 0863.403111

Chieti – Loc. Santa Filomena – tel. 0871.543111

Città Sant’Angelo (PE) – via L. Petruzzi, 140 – tel. 085.95084111

Colonnella (TE) – Contrada Rio Moro – tel. 0861.7539111

L’Aquila – Loc. Campo di Pile – tel. 0862.337111

San Giovanni Teatino (CH) – via Piave – tel. 085.446111

Teramo – Loc. Piano D’Accio – tel. 0861.597111