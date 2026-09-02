Tossicia, finanziato il nuovo Centro Operativo Comunale

TOSSICIA – Prosegue il percorso di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016, con un nuovo passo avanti per Tossicia. È stato infatti disposto il trasferimento di 257.500 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, somma che rappresenta il 50% del finanziamento complessivo destinato alla realizzazione del nuovo Centro Operativo Comunale (COC).

L’intervento, inizialmente programmato per 368.793 euro, è stato potenziato fino a 515 mila euro grazie all’incremento di 146.207 euro previsto dall’Ordinanza commissariale n. 274 del 4 maggio 2026. Il trasferimento delle risorse arriva dopo l’affidamento della progettazione e dei lavori, formalizzato con la stipula del contratto lo scorso 25 giugno 2026, condizione necessaria per l’erogazione delle prime due quote del finanziamento (20% + 30%).

«Il nuovo Centro Operativo Comunale di Tossicia è un investimento essenziale per la sicurezza e la resilienza della comunità – afferma il Commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli –. Ricostruire non significa solo riparare ciò che il sisma ha danneggiato, ma dotare i territori di strutture moderne, efficienti e capaci di garantire risposte rapide alle emergenze. Il trasferimento delle risorse accompagna concretamente un intervento già in fase operativa. Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio, l’USR e il sindaco Franco Tarquini per la collaborazione».