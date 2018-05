Tortoreto, sottoscritta convenzione per il turismo sostenibile

TORTORETO (TE) – Martedì scorso è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’associazione di protezione ambientale riconosciuta da Ministero per l’Ambiente “Ambiente è/e Vita” ( rappresentata dal presidente avv. Benigno D’Orazio) e il Consorzio turistico Costa dei Parchi (rappresentato dal presidente Francesco Pezzoli).

La sottoscrizione è avvenuta a Tortoreto alla presenza del sindaco Domenico Piccioni e dell’Avv. Emiliano Di Matteo, coordinatore provinciale di Ambiente è/e Vita, che hanno fortemente voluto e sostenuto la conclusione dell’accordo.

Scopo del protocollo è quello di individuare tutte le possibili forme applicative del turismo sostenibile, promuovendo insieme approfondimenti, sollecitazioni, iniziative, convegni ecc. finalizzati a rendere l’offerta turistica deI consorzio sempre piu’ rispondente ai canoni europei del turismo sostenibile.

In questo senso le parti individueranno i campi di intervento, oggetto di specifiche determinazioni applicative della convenzione, entro il termine di un anno. In particolare l’associazione si è impegnata a collaborare sin da subito con il consorzio, fornendo supporto gratuito in ogni possibile campo oggetto del protocollo, anche allo scopo di individuare i settori di intervento delle anzidette convenzioni applicative.

Le parti potranno comunque individuare sin da subito specifiche iniziative da proporre all’attenzione dei cittadini, nonché attivare specifici progetti a valere su fondi regionali, statali ed europei.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio di questa collaborazione e da subito lavoreremo per sviluppare e migliorare l’offerta in termini di turismo sostenibile; tutela dell’ambiente e sviluppo turistico debbono essere i capisaldi delle nostre iniziative, in modo da attrarre turisti sempre più attenti alla bellezza ed alla integrità dell’ambiente costiero ed in generale dell’intero territorio di riferimento”, hanno dichiarato congiuntamente Benigno D’Orazio per Ambiente è/e Vita e Rivo Ciabattoni rappresentante del Consorzio turistico.

Le parti hanno già messo in cantiere un convegno:“La tutela dell’Ambiente Costiero” che si svolgerà a Tortoreto il prossimo 19 maggio e il cui programma completo verrà comunicato nei prossimi giorni.