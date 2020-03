Torrevecchia Teatina, servizio a domicilio per generi alimentari e farmaci

Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale al fine di evitare assembramenti e di limitare al minimo gli spostamenti delle persone

TORREVECCHIA TEATINA (CH) – Il Comune di Torrevecchia Teatina, in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile “Giustino Romano”, in riferimento al DPCM dell’8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti e di limitare al minimo gli spostamenti delle persone fisiche, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. A renderlo noto é stato lo stesso Comune attraverso una nota sulla propria pagina ufficiale Facebook.

Per quanto riguarda i generi alimentari, la spesa potrà essere ordinata al numero 0871361363 (Tigre Torrevecchia) oppure 0871361029 (Coal San Pasquale). Il saldo della spesa verrà effettuato al momento della consegna a domicilio.

Per i farmavci, invece, si deve contattare il proprio medico di famiglia per la prescrizione. Il medico di famiglia, valutata la necessità del paziente, invierà la prescrizione presso la Farmacia Pompilio di Torrevecchia. Gli incaricati recapiteranno le medicine prescritte presso le abitazioni. Anche in questo caso il saldo della spesa verrà effettuato al momento della consegna a domicilio.

Sia i generi alimentari che i farmaci potranno essere recapitati a domicilio solo ed esclusivamente dalla Polizia Municipale e/o dai Volontari dell’Associazione di Protezione Civile.