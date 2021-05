Torre civica e il ponte Flaiano di rosso per la Giornata della Croce Rossa

PESCARA – Per celebrare la Giornata mondiale della Croce Rossa e per rendere partecipe la popolazione pescarese della ricorrenza, l’Amministrazione comunale illuminerà con riflettori rossi la torre civica e il ponte Flaiano nella sera di sabato 8 maggio, oltre a esporre la bandiera dal balcone principale di Palazzo di città.

La data dell’8 maggio è stata scelta perché è quella della nascita dell’umanista e filantropo svizzero Henri Dunant (1828-1910), che il 17 febbraio 1863 a Ginevra fondò un movimento mondiale. Furono le conseguenze della battaglia di Solferino, combattuta venerdì 24 giugno 1859 tra franco-piemontesi e austriaci e durata ben 15 ore con oltre 6.000 morti e 40.000 feriti, che ispirò Dunant a impegnarsi nella creazione di un organismo internazionale al quale diede la bandiera della neutrale Svizzera ma a colori invertiti. La Croce Rossa italiana è nata invece a Milano il 15 giugno 1864. In pace come in guerra la Croce Rossa, significa soccorso, aiuto, solidarietà e vicinanza, indistintamente a chi soffre e a ogni comunità.

La luce rossa sulla torre civica e a ponte Flaiano ricorderà quello che il personale e i volontari hanno fatto e fanno ogni giorno sulle nostre strade e in qualunque circostanza si renda necessario il loro preziosissimo intervento.