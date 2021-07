Torneo Nazionale Open Cascioli 2021, domani le finali

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Domenica 1° agosto si svolgeranno le finali del Torneo Nazionale Open Cascioli singolare maschile e femminile: alle ore 16 la finale femminile e quella di conclusione della 4° categoria maschile; a seguire la finale maschile.

Oltre 150 gli atleti partecipanti provenienti dall’intero Abruzzo e da fuori regione. Molto consistente la presenza di giocatori under già distintisi a livello nazionale e internazionale. Tra questi Giuseppe Corsaro, under 18 classifica 2.5, tesserato CT Teramo e Alessandro Sciacca under 16 classifica 2.6 del CT Pescara.

Tra le donne la giocatrice da battere è Beatrice Caruso, testa di serie numero uno del seeding, classifica 2.4, tesserata Match Ball Firenze. Da segnalare anche la presenza della giovane Viola Bedini classifica 2.8, under 14, portacolori del CT Maggioni di San Benedetto del Tronto.

“Sono soddisfatto per la partecipazione al torneo di giovani promesse – ha dichiarato il Presidente M.N. Luigi Bianchini – ma nello stesso tempo sono profondamente amareggiato in quanto l’andamento del nostro torneo è stato penalizzato dal concomitante svolgimento di un altro torneo open che ha visto frazionarsi l’iscrizione degli atleti e la presenza di alcun di essi ad entrambe le competizioni. Questo dimostra il poco rispetto della Fit regionale nei confronti dei circoli, soprattutto di quelli che contribuiscono con l’elevato numero di soci e di competizioni a squadre organizzate”.