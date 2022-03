Torneo Città di Francavilla 2022 si giocherà ancora a Spoltore

SPOLTORE – Quest’anno anche Spoltore ospita il Torneo Città di Francavilla, uno dei più importanti d’Italia per quanto riguarda il calcio giovanile Under 14. Alcune partite, tra qualificazioni e quarti di finale, si giocheranno al Caprarese in via del Campo Sportivo. La prima fase è iniziata oggi (18 marzo 2022), le finali sono in programma per domenica. Arrivato alla sesta edizione, il Torneo prende il nome dalla Città che ha ospitato la prima, ma negli anni si è allargato a buona parte dell’area metropolitana. Partner storico è la Juventus, che ha sempre partecipato.

“Considerata l’ottima risposta degli sportivi” rivela il consigliere comunale Loris Masciovecchio “l’organizzazione ha dovuto cercare altri spazi, in particolare a Pescara che negli anni è diventata stretta collaboratrice del torneo. Quest’anno per la prima volta anche Spoltore si è messa a disposizione”. Altre sedi della competizione sono il ‘Donati di Pescara’, l”Antistadio’ di Francavilla al Mare, il ‘Poggio degli Ulivi’ a Città Sant’Angelo. “Partecipiamo a questo bellissimo torneo” aggiunge il consigliere Angela Scurti “grazie ad Antonio Marzio, tuttofare della manifestazione, e alla sua amicizia con Loris. Merito anche dello Spoltore Calcio, che gestisce l’impianto e ha dato la sua disponibilità per portare qui le gare”.

Il Città di Francavilla è un torneo nazionale con squadre dilettanti, alle quali si aggiungono alcune di professionisti (Juventus, Bari e Pescara) che danno lustro alla manifestazione. Complessivamente sono iscritte 16 squadre (le altre sono: L’Aquila, Delfino Curi Pescara, Città di Chieti, Atletico Vescovio Roma, Teramo, Accademia Biancazzurra, Napoli, Acerrana, Sulmona, Durini, Spoltore Calcio e Gladius). L’edizione 2022, programmata inizialmente per gennaio, è stata rinviata per le difficoltà legate al Covid-19.

“Il posticipo ha creato difficoltà”, spiega Masciovecchio, “questa settimana è un periodo inusuale: non ci sono festività a cui agganciarsi, sono giorni con le scuole aperte e i campionati regionali in pieno svolgimento”. Partecipano in ogni caso 16 squadre, mentre il primo anno erano solo 8.