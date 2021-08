Tornareccio, oggi é il giorno del “Trofeo Città del Miele”

Il 28 agosto un primo segmento di 4,5 chilometri con una leggera salita in uscita dal paese e un secondo ed ultimo segmento di 5,5 chilometri

TORNARECCIO – Tornareccio è l’indiscussa “capitale abruzzese del miele” per i suoi tantissimi produttori, ma anche per la genialità, il coraggio e la passione di tanti apicoltori che negli anni hanno contribuito all’evoluzione di questo comparto produttivo a livello nazionale.

Nel 2002, insieme ad altri nove comuni, Tornareccio ha dato vita all’associazione nazionale Le Città del Miele che raggruppano i territori a consolidata vocazione apistica.

La decima edizione del Trofeo Città del Miele di sabato 28 agosto è un’occasione di grande spettacolo sportivo da non perdere per la vasta community dei podisti e di fuori regione in cui la Tribù Frentana può presentare i frutti di tutto l’impegno organizzativo.

Ad attendere i podisti un percorso misto tra parte cittadina e periferica: un primo segmento di 4,5 chilometri con una leggera salita in uscita dal paese costeggiando la chiesa di San Rocco e poi si rientra nella zona del Santuario della Madonna del Carmine per affrontare il secondo ed ultimo segmento di 5,5 chilometri con uno strappo impegnativo di 100 metri fuori da Tornareccio in Contrada San Giovanni e poi terminare la fatica attraverso una parte più ondulata e scorrevole del tracciato fino a Piazza Fontana (sede del ritrovo a partire dalle 16:00 e partenza alle 17:45 della gara competitiva e non competitiva).

“Dopo un periodo di interruzione – spiega Pasquale Iannone, presidente della Tribù Frentana – con la spinta della Pro loco di Tornareccio si torna a rimettere in cantiere questa gara che ha raggiunto ottimi livelli. Ripartiamo da zero con la volontà di fare sempre meglio perché vogliamo omaggiare il miele ed anche gli altri prodotti enogastronomici del nostro territorio che daremo ai primi tre assoluti maschili e femminili, ai primi cinque di categoria, alle prime 5 società con il maggior numero di atleti arrivati nella competitiva”.