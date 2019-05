Toni Belfatto a “Buongiorno Benessere” su Rai 1

Il 25 maggio intervistato da Samanta Togni il dermopigmentista sperimentale interverrà alla trasmissione in onda alle 10

ROMA – Sabato 25 maggio alle ore 10.00 su Rai 1 andrà in onda la puntata di “Buongiorno Benessere” nella quale interverrà il dermopigmentista sperimentale Toni Belfatto. Il noto professionista dell’estetica, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, parteciperà alla trasmissione televisiva con l’esecuzione di due trattamenti estetici: una tricopigmentazione per alopecia maschile e una tricopigmentazione per alopecia femminile.

Al microfono della conduttrice Samanta Togni, Toni ha spiegato, durante l’intervista registrata nei giorni scorsi nel Belfatto Lab di Roma, l’importanza dei trattamenti di tricopigmentazione in caso di gravi inestetismi dovuti a interventi chirurgici o alopecia e ha aggiunto come sia importante intervenire non solo per la risoluzione del problema estetico ma anche per il ripristino del benessere psicologico di quanti vi ricorrono.

E la tricopigmentazione è nata ufficialmente nel 1998 grazie all’intuizione di Toni Belfatto e del suo collega Ennio Orsini; il termine stesso “tricopigmentazione” era inesistente fino ad allora e fu registrato per la prima volta nel 2007 alla Camera di Commercio di Chieti per mano dei due professionisti.

Una paternità che Belfatto rivendica con grande orgoglio e che lo ha portato ad essere, grazie alla sua sperimentazione continua e alla inappagabile voglia di arricchire sempre di più il suo background professionale e quello del suo qualificato staff, uno dei punti di riferimento della disciplina a livello internazionale.