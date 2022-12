Tombolata per bambini all’Annunziata di Giulianova il 16 dicembre

GIULIANOVA – Venerdì 16 dicembre alle 20.30 alla Sala Polivalente in via Dei Pioppi all’Annunziata si svolgerà una tombolata per bambini con tanti premi organizzata dalla Verena Eventi in collaborazione con il Comitato di Quartiere e patrocinata dal Comune di Giulianova.

Inoltre, l’artista e scultore Roberto Di Giammatteo, dopo l’airone e la farfalla, effettuerà una nuova scultura in legno marino al Parco dell’Annunziata.

Nei prossimi giorni, in accordo con l’amministrazione comunale che si farà carico delle spese, verranno sostituiti al parco alcuni alberi che non hanno attecchito.

Il Comitato di Quartiere Annunziata ricorda che in questo mese finirà il proprio mandato ed augura a tutti gli abitanti del quartiere le più felici festività natalizie.