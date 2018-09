Tombesi, al via il precampionato del settore giovanile

Sotto la guida di mister Della Valle sono partiti gli allenamenti di Under 17 e 19. Di Giovanni: “Siamo rimasti favorevolmente colpiti dal gruppo e penso che quest’anno potremmo toglierci delle soddisfazioni”

ORTONA – È cominciata martedì la stagione del settore giovanile della Tombesi. Al Palazzetto di Caldari, i due gruppi Under 19 e Under 17 si stanno allenando agli ordini di mister Filippo Della Valle e del dirigente responsabile del settore giovanile, Davide Di Giovanni. Se da un lato vi è ancora poca chiarezza sul campionato Under 17 e il roster di questa formazione non è ancora stato completato, dall’altro molte più certezze presenta la squadra Under 19, notevolmente rafforzata rispetto allo scorso anno:

“Sì, abbiamo un gruppo innanzitutto molto più numeroso – queste le parole di Di Giovanni – composto da 25 ragazzi, considerando sia Under 17 che Under 19. In particolare riguardo a quest’ultima, pur non conoscendo ancora il calendario, sappiamo comunque che il campionato dovrebbe partire a metà ottobre e che questa stagione potrà essere decisamente diversa, e migliore, rispetto a quella scorsa. Sulla base dei giovani che erano con noi già lo scorso anno, come Simone Cupido, Matteo Francescano e Anthony Zaza, abbiamo aggiunto ragazzi che in parte ho trovato e arruolato io personalmente, in parte abbiamo conosciuto nello stage organizzato qualche settimana fa al palazzetto. Paolo Norscia, che si sta allenando con la prima squadra, ha dato la sua disponibilità ad aiutarci, ma mi conforta soprattutto che abbiamo un gruppo di ragazzi del 2001-2002 davvero molto promettenti e che possono garantirci un buon futuro. Io e mister Della Valle siamo rimasti poi favorevolmente colpiti dall’educazione e dal rispetto di questi ragazzi, che si sono mostrati seri, pronti ad ascoltare e ad imparare. L’unico cruccio è che io e il mister siamo davvero troppo pochi per gestire al meglio un gruppo simile, ma sono sicuro che con il passare del tempo cresceremo anche da questo punto di vista”.

Nel frattempo, la prima squadra ha disputato e vinto ieri sera la sua terza amichevole prestagionale. 6-4 agli zambiesi dell’Automotive Futsal Academy, con tripletta di Renan Pizzo (migliore in campo) e reti di Zanella, Norscia e Di Risio. Gli uomini di Ricci torneranno in campo già domani, sempre a Ortona, per un’altra amichevole, stavolta contro la formazione di serie B (e avversaria della Tombesi lo scorso anno) del Cus Molise.