Timbatumba 2019: programma e orario delle lezioni

Dal 24 al 26 maggio è in programma a Montesilvano uno dei principali festival dedicato ai balli caraibici e kizomba

MONTESILVANO – Prosegue il conto alla rovescia per l’edizione 2019 del TimbaTumba Summer Festival, evento in programma il prossimo weekend dal 24 al 26 maggio. Nell’articolo di presentazione all’evento abbiamo già visto quali saranno gli ospiti protagonisti e fornito le varie informazioni sui pacchetti disponibili nelle varie soluzioni sia per chi pernotta che per chi vuole effettuare solo stage e/o serate.

Adesso andiamo a vedere invece il programma delle lezioni con gli orari, gli artisti presenti, il tipo di lezione e la sala di riferimento (vedi immagine in alto, per il mobile si consiglia di ruotarlo in orizzontale).

Si parte dal Venerdì 24 con 3 ore di lezioni nelle 4 sale attive (una sarà a disposizione delle prove gruppi per lo spettacolo). Dalle 15.30 diverse sono le soluzioni dalle lezioni di Lady Style e portamento a quelle di bachata ma anche Cha Cha Cha, gestualità rumba. Questo fino alle ore 19.20. La giornata proseguirà poi con la serata nella sala 1, la principale.

La più densa di workshop è la giornata di sabato 25 maggio con 3 ore di lezione la mattina e ben 4 il pomeriggio. Gli orari che trovate, sottolinea l’organizzazione, possono essere soggetti a variazioni e pertanto vanno sempre riconfrontati nel momento che ci si reca al Festival. Diversi i personaggi che renderanno speciali le lezioni da Maykel Fonts con una lezione di Man Style e Barbara Jimenez per le donne a José Castro con la Timba ma anche Oscar Savon con la salsa cubana, o Edgar Rivas con la salsa Cali style o Fernando Sosa tanto per citarne alcuni. Per tutti gli amanti della bachata ci sarà modo di approfondire le tecniche di fusion e sensual in compagnia di Maurizio Bollo Y Simona B. oltre a Riccardo Ciminari e Silvia, Antonio Y Jasmina Berardi (ci saranno anche per la salsa New York Style). Anche gli amanti della Kizomba resteranno soddisfatti con la lezione di Edo e Denise che saranno presenti anche la domenica. Anche questa giornata proseguirà con la serata preceduta dagli show.

Domenica 26 maggio si fanno lezioni solo la mattina. Tre ore di altissimo spessore con diverse soluzioni come Roly Maden per la timba, Carla Voconi per la pachanga e ancora Maurizio Bollo, Maykel Fonts e maestri di scuole locali e non che consentiranno di avere un pacchetto molto variegato.

In attesa dunque di gustarsi l’evento al Serena Majestic di Montesilvano l’invito a studiarsi per bene le varie lezioni da affrontare per avere le idee chiare su quale percorso didattico seguire.