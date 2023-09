Giulianova, ottanta persone alla prima lezione di tango argentino

Martedì sera al via il corso organizzato da “Aires de Tango” con il patrocinio del Comune di Giulianova. Ha portato i saluti dell’Amministrazione il Vice Sindaco Lidia Albani.

GIULIANOVA – Martedì scorso ha preso il via il corso gratuito di tango argentino organizzato, con il Patrocinio del Comune di Giulianova, dall’ Associazione “Aires de Tango” negli spazi del Wip Centro Affari di via Galilei.

Alla prima delle sei lezioni, tutte gratuite, era presente il Vice Sindaco Lidia Albani, che, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza degli effetti aggreganti e psicologicamente positivi del tango argentino.

Con grande entusiasmo e vibranti energie si sono lasciati coinvolgere in questa particolare esperienza già 80 iscritti. Chi lo vorrà, potrà continuare il percorso fino a giugno per approfondire e conoscere nuovi passi ma anche per vivere la cultura, il galateo e il costume di questa intramontabile danza a due.