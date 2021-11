Calcio a 5, Tikitaka Francavilla – Athena Sassari 11-0: sintesi e tabellino

Le giallorosse sovrastano le avversarie e le travolgono con una valanga di gol. Nel prossimo turno sono attese dal derby con il Pescara

MONTESILVANO – Largo successo per il Tikitaka Planet che al Palaroma di Montesilvano supera con un sontuoso 11-0 l’Athena Sassari.Vittoria mai in discussione con le giallorosse che hanno messo un’ipoteca sul match già nel primo tempo ed hanno legittimato il risultato con un’ottima prestazione, sovrastando letteralmente le avversarie.

Passa poco più di un minuto e il Tikitaka Planet è già in vantaggio con Bertè che, servita da Vanin, da pochi passi realizza. Al 3′ Vanin appoggia per Verzulli che centra la traversa. È il preludio al raddoppio che arriva 1′ dopo con Berté che scambia con Vanin e insacca. Al 10′ arriva il tris con la stessa Vanin che finalizza un’azione insistita del Tikitaka Planet. Al 12′ le giallorosse calano il poker ancora con Vanin che questa volta va a segno sugli sviluppi di un fallo laterale.

La ripresa comincia così come si era concluso il primo tempo: va a segno ancora la numero 2 giallorossa, questa volta imboccata da Bettioli che a porta sguarnita deposita in rete. Al 2′ va in gol ancora Vanin con un’azione solitaria in area. Al 6′ sugli sviluppi di una rimessa arriva la settima rete con Bettioli brava a raccogliere un assist di Cialfi. Un minuto più tardi è la stessa Cialfi ad andare in gol, in questo caso è Bettioli in ruolo di rifinitrice. All’8′ Gerardi riceve in verticale da Bertè e realizza. Al 12′ sugli sviluppi di un corner battuto da Verzulli, Bettioli conclude in porta aiutata da una deviazione, dove nulla può l’estremo ospite. 1′ dopo sussulto dell’Athena Sassari con una traversa centrata da Marques. Ma a 2′ dal termine ancora Tikitaka Planet a segno con Bertè che in mezzo trova pronta Verzulli a concludere a rete. Termina così 11-0 con il TikitakaPlanet che bissa il successo di Statte e conquista la prima affermazione nella massima serie davanti al proprio pubblico.

Così a fine gara Chiara Cialfi, autrice del suo primo gol in serie A: “Sicuramente è stata una grande emozione, essendo stato il primo gol, spero che ne arriveranno altri, ma la cosa importante è la vittoria, la soddisfazione personale conta fino ad un certo punto. Oggi siamo entrate molto più convinte rispetto alle prime due partite di campionato, avevamo ancora più fame rispetto a domenica scorsa ed il risultato si è visto. Domenica scorsa nel secondo tempo abbiamo avuto un calo, in settimana abbiamo lavorato sui nostri errori ed oggi siamo state più concentrate. Si vede il lavoro che facciamo durante la settimana, poi con le vittorie si lavora anche meglio ed ora ci dobbiamo mettere sotto per la prossima gara, ci aspetta il derby con il Pescara”.

Il tabellino

TIKITAKA FRANCAVILLA-ATHENA SASSARI 11-0 (4-0 p.t.)

TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Vanin, Bertè, Bettioli, G. Verzulli, Pastorini, Gerardi, Cialfi, Papponetti, Confessore, Sgravo, Merlenghi. Allenatore: Schurtz

ATHENA SASSARI: Olsson, Will, Marques, Nasso, Rocio, Bitti, Dasara, Ledda, Fadda, Canu, Russo. Allenatore: Monti

MARCATRICI: 1’22” p.t. Bertè (F), 3’42” Bertè (F), 10’18” Vanin (F), 11’50” Vanin (F), 0’40” s.t. Vanin (F), 1’59” Vanin (F), 5’37” Bettioli (F), 7’20” Cialfi (F), 8′ Gerardi (F), 12’14” Bettioli (F), 18′ G. Verzulli (F)

ARBITRI: Daniele Intoppa (Roma 2), Alessandro Ribaudo (Roma 2) CRONO: Alessandra Carradori (Roma 1)