Terre di Musiano 2023: un mese di settembre con tanti eventi

MOSCIANO SANT’ANGELO – Prenderà il via venerdì 8 settembre il ricchissimo calendario di eventi proposto dalla kermesse “Terre di Musiano 2023” che culminerà con i festeggiamenti legati alla 65° edizione della “Sagra dell’Uva” nel fine settimana del 17 settembre. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Musiano, con in patrocinio del Comune, della Regione Abruzzo e di numerosi altri enti, animerà il territorio d Mosciano S. Angelo con diverse serate a tema ed appuntamenti imperdibili. Si comincia venerdì 8 settembre con un appuntamento molto particolare e fortemente voluto dalla Pro Loco dal titolo 100 passi + il tuo “Serata sulla Legalità” promosso assieme al Gruppo Scout AGESCI Mosciano e all’associazione giovanile DoIT e che prevede la realizzazione di un murales dedicato appunto alla legalità in via Passamonti, ma anche musica, spettacolo, momenti di riflessione e la proiezione del film “I 100 passi” che ripercorre la vita di Peppino Impastato morto per mano della mafia.

Sabato 9 settembre sarà la volta della “Serata Medioevale – Frammenti di storia 1390 – 1397 -1415 -1418 – La notte dell’assedio al Borgo”, un appuntamento a tema che, oltre alla presentazione del libro di Tonino Di Matteo sulla storia moscianese dal titolo “Sant’Angelo in Musiano: Il Monastero Benedettino e il Borgo Fortificato di Mosciano Sant’Angelo”, proporrà tre magici momenti organizzati nel centro storico cittadino: la Cena Medioevale in via Passamonti animata da spettacoli a tema; la sfida tra contrade partecipanti alla Festa dell’Uva e, per finire, lo spettacolo in piazza IV Novembre con la Rappresentazione dell’episodio storico della “Presa del Castello – 1415”. Domenica 10 settembre prenderà il via ufficialmente il programma della 65° edizione della “Sagra dell’Uva – UvaVivaUva 1922 -2023” con le prime sfide tra contrade, degustazioni, cibo e tanta buona musica. Nel fine settimana successiva ci saranno gli altri appuntamenti della Festa dell’Uva e del Vino che completeranno il ricco calendario della kermesse e che saranno presto annunciati.

“E’ un grande impegno quello messo in campo quest’anno dalla Pro Loco di Musiano che ha scelto di concentrare gli eventi nel corso di due fine settimana consecutivi nel mese di settembre” dichiara il Presidente della Pro Loco Antonio Di Matteo. “La prima serata, dedicata all’impegno civile e alla lotta contro le mafie, vedrà la partecipazione delle associazioni giovanili di Mosciano S. Angelo a testimonianza dell’impegno delle giovani generazioni su questi temi di grande importanza sociale. La serata medievale sarà invece l’occasione per riscoprire con “Frammenti si Storia” episodi reali documentati della storia di Mosciano Sant’Angelo a cavallo tra il XIV° e il XV° secolo, con rievocazione di personaggi ed episodi che hanno tracciato le radici storiche del nostro territorio. Domenica 10, invece, prenderà il via “l’avvicinamento” alla storia festa dell’uva e del vino giunta alla sua 65° edizione, momento clou della programmazione delle attività della Pro Loco. Un impegno corale di contrade, istituzioni, sponsor e semplici cittadini che ogni anno tramanda una tradizione che ormai affonda le radici oltre 100 anni fa nella storia di Mosciano S. Angelo. Un evento che vedrà l’apice nel fine settimana dal 15 al 17 settembre e il cui programma verrà svelato nei prossimi giorni”.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI “TERRE DI MUSIANO 2023”

VENERDÌ 8 SETTEMBRE – Serata della Legalità

Pro Loco Musiano, gruppo Scout AGESCI di Mosciano e Associazione Culturale Giovanile DO. IT racconteranno il loro percorso, con video, murales, musica, film, ricordi di vite negate e tanto altro. Programma dalle ore 19.30:

– Allestimento di via Passamonti con 70 pensieri, storie e foto sulla legalità.

– Creazione di un percorso dal Belvedere al Municipio con “100 passi” di colore rosso sull’asfalto.

– Murales in via Passamonti.

– Disegno su Peppino Impastato in piazza IV Novembre.

– Ore 19.30 /21.00

“Zena” tributo a Fabrizio De André

– Ore 21.00

Proiezione filmato con i ragazzi del Clan Scout Mosciano sulle esperienze fatte, terminate con un incontro con il Capitano Ultimo.

– Ore 21.30 interventi del Magnifico Rettore dell’UNITE, Prof. Dino Mastrocola, e del Prof. Carlo Di Marco, professore di diritto pubblico.

– ore 22.00 Piazza IV Novembre – Proiezione Film “I 100 passi”.

Durante la serata nel Punto di ristoro saranno presenti due cantine:

– Cantina D’Angelo etichetta “Musiano”

– Coop Libera Terra etichetta “Centopassi” – Vigneti coltivati su terreni confiscati alla Mafia.

SABATO 9 SETTEMBRE

Serata medievale – “Frammenti di storia 1390 – 1397 -1415 -1418 – La notte dell’assedio al Borgo”

– Ore 18.30 piazza Capuani – Presentazione del Libro “Sant’Angelo in Musiano: Il Monastero Benedettino e il Borgo Fortificato di Mosciano Sant’Angelo” di Tonino di Matteo

– Via Passamonti – ore 20.30 – Apertura Taverna dell’Angelo – Cena con menu medievale

Durante la cena: spettacolo fiamme Antike, Canti e personaggi di fantasia.

– Piazza IV novembre e via Passamonti – Ensamble vocale – Compagnia Virtuosa: “Laude Novella sia Cantata” suoni e colori del medioevo, canti Gregoriani e Rinascimentali.

– Accoglienza delegazioni Storiche e Sfilata dei personaggi Storici:

– 1390: Bucciarello di Jacopo di Bartolomeo da Montone.

– 1397: Duca Andrea Matteo I.

– 1415: Regina Giovanna II.

– 1415: Conte Da Carrara, Viceré d’Abruzzo.

– 1415: Duca Acquaviva Pier Bonifacio.

– 1418: Forte Braccio da Montone (PG)

– Piazza Capuani – Apposizione Bassorilievo Torre Acquaviva da parte del Duca Andrea Matteo I.

– Via Passamonti – Sfida tra i protagonisti dell’assedio durato 37 giorni, al borgo fortificato.

– Piazza IV Novembre – Spettacolo della Compagnia Kronos Acrobatic Theater: Divina kommedia

– Piazza IV Novembre e Largo Savini (belvedere) – Spettacolo Piromusicale (no botti) e cascate di fuoco: Luci, musica e fuochi, festeggiamenti per la riconsegna del Borgo, dopo 8 giorni al Ducato Acquaviva, Duca Pier Bonifacio.

DOMENICA 10 SETTEMBRE: Anteprima 65° festa dell’Uva e del vino “UVA VIVA UVA”

Dalle ore 17. 00 alle ore 20.00 Centro storico:

* Mo’ Better Band – Funky Marching Street Band.

* Ore 18. 00 piazza Aurelio Saliceti gare tra contrade:

– Gara della Pigiatura.

– Corsa con la Conca.

– Gara della Mela. (ragazzi 10 /13 anni)

* Ore 20.30 Piazza Capuani:

Maja, storie di donne dalla Maiella al Gran Sasso, Di e con Francesca Camilla D’Amico, Bradamante Teatro.

* Ore 22.00 Piazza Aurelio Saliceti:

Concerto di SETAK “Canzoni a fondo perduto”