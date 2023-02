Teramo, via Longo: proseguono i lavori di manutenzione straordinaria

TERAMO – Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria in via Longo, con l’Amministrazione Comunale che ha recepito anche le sollecitazioni emerse nel corso dell’assemblea cittadina che si è svolta il 6 dicembre con i residenti e organizzata dall’associazione Casa del Popolo.

Dopo una prima pulizia straordinaria dell’area, con la rimozione dei rifiuti e la sistemazione delle aree verdi, portata avanti già nel mese di gennaio, e il successivo incarico a un tecnico per valutare la possibilità di recuperare alcuni appartamenti al fine di utilizzarli per dare risposta all’emergenza abitativa temporanea, oggi sono partiti i lavori di rafforzamento delle misure di sicurezza volte ad evitare gli ingressi all’interno delle abitazioni disabitate. Nei prossimi giorni le operazioni proseguiranno anche con la bonifica dei balconi divenuti ricettacolo di immondizia.

“Via Longo resta una nostra priorità, sia per quanto riguarda le politiche abitative sia per quelle relative al patrimonio dell’ente – sottolineano gli Assessori Ilaria De Sanctis e Valdo Di Bonaventura – in attesa del finanziamento del progetto di rigenerazione urbana, all’interno del Pinqua, il nostro obiettivo, in sinergia tra i due assessorati, è quello di migliorare la qualità della vita degli abitanti di via Longo. Per noi quel luogo rappresenta infatti uno spazio fortemente identitario da riqualificare, mantenendone la destinazione sociale che l’ha sempre contraddistinto”.