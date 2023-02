Giro d’Italia, Davide Cassani ospite di CNA e GAL Costa dei Trabocchi

PESCARA – Arriva in Abruzzo nella sua nuova e prestigiosa veste di presidente dell’Azienda regionale di promozione turistica dell’Emilia-Romagna, ma con un suo grande bagaglio di cultura delle due ruote sulle spalle: un curriculum fatto di una grande carriera da professionista prima, commissario tecnico della Nazionale azzurra e commentatore televisivo di primo piano dopo. E’ Davide Cassani, che sarà in Abruzzo domani e dopodomani per una due giorni interamente dedicata alla promozione del nostro territorio, prossimo destinatario della prevedibile e salutare onda d’urto provocata dalla partenza del Giro d’Italia, che proprio qui – dalla Costa dei Trabocchi – muoverà la sua edizione 2023.

Dopo un “prologo” in programma domani sera a Pescara alla Libreria Mondadori per la presentazione del suo libro edito da Rizzoli, “Ho voluto la bicicletta”, scritto insieme ai giornalisti Alessandra Giardini e Giorgio Burreddu (a dialogare con l’autore ci sarà il giornalista Carmine Perantuono, direttore di Rete8) Cassani sarà nella giornata di mercoledì in presa diretta sul territorio della Costa dei Trabocchi per un doppio appuntamento.

Il primo è fissato al mattino (dalle 10), quando muoverà dall’hotel La Chiave dei Trabocchi di San Vito Chietino, ovviamente in sella alla bici, per un’esplorazione in presa diretta dell’area interessata alla partenza del Giro d’Italia, e per questo fortemente interessata a possibili scenari di promozione della vacanza attiva fondata soprattutto sul ciclo-turismo. E dunque lungo la pista ciclabile, ma anche nel territorio dell’entroterra dagli scorci suggestivi fatti di vigneti, oliveti, borghi e segni architettonici.

Alle 15, invece, ci sarà la parte più istituzionale: Cassani sarà di scena alla Torre vinaria della Cantina Frentana, in contrada Perazza di Rocca San Giovanni, per un appuntamento dal titolo “Sport e turismo binomio vincente”: con lui, confronto a più voci su pacchetti turistici, percorsi, ma anche criticità da superare ed esempi virtuosi da seguire. Ospiti dell’evento saranno l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Daniele D’Amario; il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna; il presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever; il presidente del GAL Costa dei Trabocchi, Roberto Di Vincenzo; il presidente regionale di CNA Turismo, Claudio Di Dionisio. Moderatore dell’incontro sarà il responsabile regionale di CNA Turismo Abruzzo, Gabriele Marchese.

Cassani arriva in Abruzzo su invito di CNA Turismo e Gruppo di azione locale (GAL) “Costa dei Trabocchi”, che hanno dato vita, in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, a una positiva sinergia con un ciclo di eventi dal titolo “Road to… la grande partenza!”, con l’obiettivo di realizzare, confrontandosi con gli operatori e le istituzioni locali, possibili percorsi dedicati al ciclo-turismo, e più in generale alla vacanza attiva: quest’ultimo ormai diventato segmento sempre più in espansione sui mercati internazionali.