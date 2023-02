Italia – Lettonia a Pescara per le Qualificazioni Europei 2024 maschili

La Nazionale torna in Abruzzo e ritrova il Pala Giovanni Paolo II cinque mesi dopo il sold out della sfida contro i campioni olimpici della Francia

PESCARA – L’Italia della pallamano ancora in Abruzzo e ancora a Pescara. Il prossimo giovedì 9 marzo, al Palasport Giovanni Paolo II e con inizio alle ore 16:00, la Nazionale maschile sfiderà la Lettonia nella terza giornata del Gruppo 8 di qualificazione agli EHF EURO di Germania 2024.

La selezione azzurra guidata in panchina dal DT Riccardo Trillini ritroverà dunque la città adriatica a distanza di cinque mesi dal tutto esaurito registrato ad ottobre nel match perso contro i campioni olimpici della Francia, che aveva attirato appassionati da tutta la regione e in generale da ogni parte d’Italia.

Ora contro la Lettonia una gara da non sbagliare: il meccanismo di qualificazione, infatti, garantisce un pass diretto alle prime due classificate del girone e, in aggiunta, alle quattro migliori terze di tutti gli otto raggruppamenti. Tradotto: l’Italia deve battere i lettoni, garantirsi il terzo posto per poi puntare tutto sul match contro la Polonia, quarta squadra del Gruppo 8, il prossimo 27 aprile a Vigevano.

Il match del Pala Giovanni Paolo II sarà il primo di due ravvicinati, poiché Italia e Lettonia replicheranno il successivo 12 marzo a campo invertito nella città di Valmiera.

ABRUZZESI – Nell’elenco dei 18 convocati dal DT Trillini figurano due atleti abruzzesi: sono il portiere Andrea Colleluori, 23enne di Città Sant’Angelo attualmente al terzo posto della Serie A Gold con la maglia del Merano; e l’ala sinistra Tommaso De Angelis, 17enne proveniente dal progetto federale Campus Italia – che fa base al centro tecnico di Chieti – e che ha fin qui collezionato 113 reti in campionato. Dal Campus Italia arriverà anche un altro 17enne: il terzino Christian Manojlovic.

L’elenco completo dei 18 convocati:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Merano), Mate Volarevic (PO – 1994 – Brixen)

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Brixen), Tommaso De Angelis (AS – Campus Italia – 2005), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Cuenca\ESP)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bilzamini (TS – 1995 – Brixen), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago), Simone Mengon (TS\CE – 2000 – Billere\FRA), Marco Mengon (TS\CE – 2000 – Sarrebourg\FRA), Christian Manojlovic (TS\CE – 2005 – Campus Italia), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Davide Pugliese (TD\AD – 2000 – Sidea Group Fasano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence\FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Merano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Jurgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Matteo Nucelli (fisioterapista)

CAPO DELEGAZIONE: Marcello Visconti

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

La classifica del Gruppo 8 di qualificazione agli EHF EURO 2024:

Gruppo 8: Francia 4 pti, Polonia 4, ITALIA 0, Lettonia 0

Le partite dell’Italia nel Gruppo 8:

GIORNO SEDE PARTITA RISULTATO 13 ottobre Katowice Polonia – Italia 30-23 16 ottobre Pescara Italia – Francia 29-40 9 marzo Pescara Italia – Lettonia 12 marzo Valmiera Lettonia – Italia 27 aprile Vigevano Italia – Polonia 30 aprile Rouen Francia – Italia