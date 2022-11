Teramo, il Vescovo Leuzzi in visita al Corpo di Polizia Locale

TERAMO – Questa mattina il Vescovo della diocesi di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, nell’ambito della visita pastorale che sta conducendo nelle parrocchie di Sant’Antonio e Carmine, si è recato presso il Corpo di Polizia Locale di Teramo, che come noto ha sede all’interno del parcheggio san Francesco.

Ricevuto dall’assessore Maurizio Verna e dal Comandante del Corpo di PL Ten. Col. Franco Zaina, al Vescovo, dopo aver visionato i locali del Comando, sono state illustrate le funzioni e le attività del Corpo, sia quelle di immediata evidenza come le azioni per il controllo del traffico veicolare, sia quelle meno visibili ma particolarmente importanti come quelle relative alla repressione e soprattutto alla prevenzione di fenomeni di devianza giovanile, al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed alla sicurezza urbana in generale. Il Vescovo Leuzzi ha plaudito all’impegno della Polizia Locale, manifestando la sua preoccupazione per la disattenzione che la società sembra avere sulle problematiche giovanili e quindi invitando gli stessi a mantenere sempre alta la guardia.

Mons. Leuzzi si è quindi congedato ed ha proseguito al visita presso gli altri uffici comunali dello stesso edificio.

L’Assessore Verna si dichiara: “Onorato della visita del Vescovo, il quale ha apprezzato il lavoro della Polizia locale ed ha potuto manifestare attenzione e sensibilità proprio sulle tematiche che per questi ultimi sono oggetto di impegno quotidiano, esprimendo la propria vicinanza e dando loro motivi di stimolo”.