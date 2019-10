Teramo, tetto della “Delfico”: completato il primo intervento [FOTO]

TERAMO – Terminati i lavori del cantiere (Cingoli Costruzioni) del primo intervento di sistemazione del tetto della “Delfico” di Piazza Dante a Teramo. In questa prima fase (circa 1 milione di euro) è stata sistemata la porzione sovrastante la facciata del palazzo storico.

“La Provincia ha già approvato il progetto di 2 milioni e 100 mila, sempre con fondi sisma, per il completamento dell’intervento sulla restante parte del tetto: progetto che iniziato l’iter per la gara d’appalto. Stiamo cercando finanziamenti per la pittura della facciata: si tratta di un lavoro significativo dal punto di vista economico in quanto è un palazzo storico con una serie di prescrizioni e vincoli sui materiali e le lavorazioni da utilizzare. E in questo caso non è possibile utilizzare i finanziamenti della ricostruzione che hanno specifici vincoli, quindi stiamo valutando altre possibilità” spiega il consigliere delegato all’edilizia scolastica Luca Frangioni