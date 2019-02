Teramo, Teatro Romano: presentazione del progetto di riqualificazione

In programma mercoledì prossimo 6 febbraio al Parco della Scienza, la presentazione alla cittadinanza

TERAMO – Mercoledì prossimo, 6 Febbraio alle ore 16.00 nell’auditorium del Parco della Scienza, il progettista arch. Girolamo Bellomo presenterà alla cittadinanza il progetto di riqualificazione funzionale del Teatro Romano. Si tratta di un incontro annunciato, per mezzo del quale l’amministrazione vuole aprire un confronto con la cittadinanza per recepire indicazioni, suggerimenti ed eventuali modifiche al progetto il cui impianto è stato elaborato sulle indicazioni del prof. Carbonara, su quelle del Consiglio Comunale e su quelle della Soprintendenza ai Beni archeologici. Dopo le eventuali modifiche, il progetto sarà sottoposto all’analisi e all’eventuale approvazione del Consiglio Comunale.

Si vuole aprire in tal modo, una fase di confronto la cui finalità vuole essere di condividere con i portatori di interesse, le associazioni professionali e i cittadini, la decisione definitiva in merito ad una scelta che avrà riverbero sul futuro sociale, culturale ed economico della città.

“É un atto di autentica democrazia partecipata – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – cui l’amministrazione comunale riserva particolare attenzione, in ossequio a quanto dichiarato nelle linee programmatiche. Siamo mossi dalla ferma convinzione che la condivisione delle scelte, ed in particolare di quelle che hanno così primaria importanza, sia elemento imprescindibile per favorire il riavvicinamento e per recuperare la fiducia nelle istituzioni attraverso la partecipazione consapevole. E siamo certi che i contributi di cittadini e portatori di interesse costituisca un valore aggiunto per la realizzazione del progetto”.