Teramo, riqualificazione Teatro Romano: ok per abbattimento palazzi Adamoli e Salvoni

TERAMO – Il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ha ricevuto ieri la comunicazione, da parte del Ministero della Cultura, che autorizza l’abbattimento definitivo dei palazzi Adamoli e Salvoni, intervento propedeutico e necessario per avviare i lavori di riqualificazione funzionale del Teatro Romano. Ciò consente alla Giunta Municipale, di approvare in via definitiva il progetto esecutivo e di avviare subito le procedure per l’affidamento dei lavori.

Si tratta di un risultato straordinario, che tra l’altro giunge in anticipo sui tempi previsti e annunciati (era stata indicata, come data di riferimento, la fine di novembre).

Ora si procederà, appunto, per l’avviamento della gara relativa all’aggiudicazione dell’intero intervento di riqualificazione del Teatro Romano, anche in virtù del recente finanziamento che consente la realizzazione completa dell’opera con gli effetti culturali, economici e sociali che ciò significa.

Il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore all’Urbanistica Stefania Di Padova, nel comunicare la notizia, sottolineano l’importanza del risultato raggiunto e ringraziano tutti gli enti che hanno collaborato con il Comune per dare concretezza in soli tre anni ad una ipotesi di recupero dell’antico monumento cittadino, attesa da decenni.