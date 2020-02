Teramo, rimozione di una antenna pericolante in via Carducci

TERAMO – Dalle ore 13.30 di oggi, mercoledì 5 febbraio verrà effettuato in Via Carducci l’intervento urgente di rimozione di una antenna pericolante, così come verificato da sopralluogo dei Vigili del Fuoco.

Pertanto la strada, nel tratto antistante il Liceo Milli, sarà chiusa al traffico automobilistico, presumibilmente per circa un’ora.

Si consiglia agli automobilisti che transitano in Piazza Dante e in via Paladini per immettersi appunto nella strada in questione, di valutare percorsi alternativi.