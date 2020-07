Teramo, rifacimento di asfalto: completata ultima fase [FOTO]

TERAMO – L’assessore Valdo Di Bonaventura comunica che nel tardo pomeriggio di ieri è stata ultimata la nuova fase del rifacimento dell’asfalto delle strade annunciate; nelle foto allegate: via Tevere e Via Campana. Ricapitolando sono state asfaltate: via Nazario Sauro, via Cesare Battisti, via Raineiro, via Vinciguerra, via Campana, via Giannina Milli, via Paladini, via Tevere e via dell’Arco.

Gli ulteriori tratti in cronoprogramma ripartiranno lunedì prossimo: tratto di via Comi, vico delle Cererie, via del Sole, via del Ragno, via del Sacco, via del Pensiero, tratto di via Zaccaria, tratto di via Rischiera, via dei Tribunali, via dei Mille, via Villani, tratto di via Tripoti, tratto di via Po e via D’Antonio a Piano della Lenta.