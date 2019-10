Teramo calcio, dopo il pari contro il Rieti si pensa al Sicula Leonzio

Dopo il pareggio subito dal Rieti a 5′ minuti dalla fine, i biancorossi sono attesi dalla gara di mercoledì prossimo contro il Sicula Leonzio

TERAMO – É finita 1-1 allo stadio Bonolis tra Teramo e Rieti. Primo tempo senza gol e con poche emozioni. A sbloccare il punteggio ci pensa Cianci al 4′ della ripresa. Pronta la reazione degli ospiti che sfiorano più volte il pareggio con De Paoli, Marino e Marcheggiani. Il Teramo va vicino al raddoppio con Bombagi, che colpisce il palo alla sinistra di Pegorin. A 5′ dalla fine arriva la punizione di Marcheggiani con palla che si infila all’angolino in basso a fissare il risultato.

Nel dopo gara l’allenatore biancorosso Tedino si è mostrato molto critico nei confronto della squadra. “L’impegno c’è sempre stato, ma non siamo ancora pronti nelle attenzioni negli aspetti determinanti di una partita -ha detto il tecnico- Una barriera non può aprirsi su un calcio piazzato dal limite, non può succedere, è disarmante. Pur non giocando bene, questa partita avremmo dovuto portarla a casa. Inspiegabilmente, dopo aver fatto gol, a parte i primissimi minuti, ci siamo abbassati con timore e non riesco a capire il motivo.

I fischi del pubblico fanno sempre male, ma hanno ragione a criticare, vedremo se riusciremo a convincerli sul campo. Credo che ogni calciatore, dentro di sè, se non ha la voglia di vincere, la fame di arrivare, non può fare questo mestiere e, da questo punto di vista, posso aiutarli poco. In questo momento dobbiamo essere umili, avere voglia di migliorarsi, altrimenti perdo la pazienza. Mi assumo tutte le responsabilità, ma la squadra nelle ultime due partite non ha mostrato quella determinazione che io chiedo. In questi campionati, le squadre forti hanno anche la capacità di vincere soffrendo, noi evidentemente non lo siamo”

Prossimo appuntamento mercoledì 9 ottobre allo stadio Bonolis contro il Sicula Leonzio; calcio di inizio previsto per le ore 14.30.

TABELLINO

TERAMO (4-3-1-2): 1 Tomei, 29 Cancellotti (Vk), 4 Cristini, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 21 Santoro, 8 Arrigoni (K), 11 Mungo (dal 29′ st′ Lasik); 19 Bombagi (dal 37′ st Costa Ferreira); 9 Magnaghi, 24 Cianci (dal 19′ st Martignago). A disposizione: 12 Valentini, 22 Lewandowski, 2 Florio, 18 Iotti, 20 Ilari, 23 Cappa, 25 Birligea, 27 Di Matteo, 28 Viero. Allenatore: Tedino.

RIETI (3-5-2): 22 Pegorin, 4 Aquilanti, 5 Gigli (K), 17 Granata (dal 14′ st De Paoli); 13 Tiraferri, 6 Palma, 10 Tirelli (dal 20′ Marino), 8 Zampa, 3 Zanchi; 15 Beleck, 32 Marcheggiani. A disposizione: 1 Addario, 12 Lazzari, 2 Diallo, 16 Arcaleni, 18 Esposito, 21 Sette, 25 Bellopede, 26 Del Regno, 28 Poddie, 29 De Sarlo. Allenatore: Pezzotti.

Arbitro: Mario Saia di Palermo.

Assistenti: Pappagallo di Molfetta e Pedone di Reggio Calabria.

Reti: al 4′ st Cianci (T), al 41′ t Marcheggiani (R).

Ammonizioni: Cianci (T), Magnaghi (T), Granata (R), Cancellotti (T).

Espulsioni: –



Recupero: 1′ nel primo tempo e 3′ nella ripresa