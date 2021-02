Teramo, rampa di Cartecchio: sabato 27 febbraio la riapertura

TERAMO – La società Strada dei Parchi, nel primo pomeriggio, ha informato il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari, che nella giornata odierna saranno completati i lavori di ripristino della rampa di Cartecchio dell’uscita Teramo Est della superstrada Teramo-Mare.

Ora si rende necessario attendere il tempo necessario per la maturazione delle malte, al termine del quale potrà considerarsi totalmente concluso l’intervento. A seguito di ciò, nella prima mattinata di domani, la rampa sarà riaperta, senza limitazioni.

È da rilevare come la stessa Società, accogliendo specifica raccomandazione dell’amministrazione, abbia intensificato le attività per garantire la riapertura nella giornata di Sabato, giorno di mercato, al fine di evitare disagi a chi è diretto in città.

L’assessore Cavallari ringrazia Strada dei Parchi per aver corrisposto alle esigenze manifestate e conferma che, in linea con la felice interlocuzione con la stessa società, continuerà a verificare costantemente l’effettuazione dei lavori, allo scopo di assicurarne la tempestività e l’efficacia.