Diretta Teramo – Paganese: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 28 febbraio alle 17.30 si gioca Teramo – Paganese per la 27° giornata di Serie C. Informazioni dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 27° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Teramo – Paganese, che si giocherà allo Stadio “Gaetano Bonolis” domenica 28 febbraio con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

CRONACA DELLA PARTITA

Dove vedere la partita in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Potenza, valevole per la 27° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in diretta su Sky Primafila.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.45 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

La presentazione della partita

I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro la Juve Stabia e in classifica sono settimi con 35 punti; hanno inanellato 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 3 e subendone 7. Gli ospiti sono reduci dal pari interno a reti bianchi contro il Catania e sono sedicesimi a quota 23; hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque sfide realizzando 4 reti e subendone 2. Nella gara di andata sono stati i biancorossi ad imporsi con il risultato di 1-2

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luca Cherchi di Carbonia, coadiuvato dagli assistenti, Antonio Lalomia di Agrigento e Vincenzo Madonia di Palermo; quarto uomo Luca Capriuolo di Bari

Le probabili formazioni di Teramo – Paganese

Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti. Di Napoli potrebbe schierare la squadra con il modulo 3-5-2 con Baiocco in porta e difesa composta da Sirignano, Sbampato e Schiavino. In cabina di regia Onescu con Antezza e Mattia mezz’ali; sulle fasce Carotenuto e Guadagni. Davanti Diop e Mendicino.

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci

PAGANESE (3-5-2): Baiocco, Sirignano; Sbampato, Schiavino, Carotenuto, Antezza, Onescu, Mattia, Guadagni, Diop , Mendicino. Allenatore: Di Napoli