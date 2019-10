Teramo calcio: Ilari e Magnaghi firmano il successo biancorosso

Si tratta del terzo casalingo stagionale la squadra di Tedino, che ora è attesa dalla gara di mercoledì prossimo contro il Virtus Francavilla

TERAMO – Terzo successo stagionale allo stadio Bonolis per il Teramo, vincente contro la Paganese. Doppio vantaggio per i biancorossi nel primo tempo grazie ai gol di Ilari e Magnaghi. Gli ospiti accorciano le distanze negli ultimi minuti di gioco grazie a un calcio di rigore battuto da Scarpa, ma non riescono a trovare il pareggio.

Nel dopo gara l’allenatore biancorosso Tedino si è detto soddisfatto della prova della squadra. “Per sessanta minuti è stato un ottimo Teramo, ma non è semplice mantenere questi ritmi. I ragazzi sono stati meravigliosi a fare un grande lavoro in fase d’impostazione e interdizione, siamo vicini ad avere i connotati di una squadra che mi piacerebbe avere. Abbiamo lavorato molto in settimana per regalare un primo tempo del genere, davvero godibile, ma non possiamo fermarci adesso: la squadra è compatta, si applica sodo, siamo vicini a raggiungere ormai un buon livello sotto il profilo atletico. Abbiamo bisogno di tutti, fa piacere vedere l’entusiasmo di Arrigoni al suo ingresso: se scocca questa scintilla, fa esplodere un gruppo che può arrivare a fare qualsiasi cosa. Costa Ferreira? Sta decisamente meglio, lo aveva già dimostrato a Potenza, oggi lo ha confermato, quasi da secondo play, come gli avevo chiesto, ma tutta la squadra oggi mi è piaciuta. Ilari? É stato il primo calciatore che mi hanno proposto, è innata in lui la prerogativa dell’inserimento senza palla, sta crescendo ed era giusto premiarlo con la titolarità. Vorrei fare due ringraziamenti in particolare: la vittoria va dedicata a Di Matteo che purtroppo perderemo a lungo e il secondo a Tentardini, entrato con il piglio giusto. Il successo odierno è pesante, colto contro un avversario forte. Adesso abbiamo un esame importante, in casa di una squadra come la Virtus Francavilla che fa del ritmo e dell’aggressività le sue armi peculiari, su un campo particolarmente ostico, con calciatori di spessore soprattutto sul fronte offensivo e ben allenata».

Prossimo appuntamento mercoledì 23 ottobre in trasferta contro il Virtus Francavilla; calcio di inizio previsto per le ore 14.30.

TABELLINO

TERAMO (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Iotti, Piacentini, Di Matteo (dal7′ Tentardini); Ferreira, Viero (dal 24′ st Arrigoni), Ilari; Mungo (dal 24′ st’ Cristini), Bombagi (dal 37′ st Santoro); Magnaghi (dal 37’st Cianci). A disposizione: Valentini, Lewandowski, Florio, Martignago, Minelli, Lasik, Birligea. Allenatore: Bruno Tedino

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo (dal 9′ st Calil), Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta (dal 31′ st’ Guadagni), Mattia; Scarpa, Alberti (dal 9′ st’ Musso). A disposizione: Scevola, Campani, Sbampato, Bramati, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Perri. Allenatore: Alessandro Erra

Arbitro: Davide Moriconi della sezione di Roma 2 (Somma-D’Apice)

Reti: 25′ Ilari, 45’+2′ Magnaghi, al 32′ st rig. Scarpa (P)

Ammonizioni: Panariello (P), Scarpa (P), Viero (T), Cancellotti (T), Santoro (T). A

Recupero: 2′ nel primo tempo e 4′ nella ripresa