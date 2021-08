Teramo – Monterosi Tuscia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Teramo – Monterosi Tuscia del 21 agosto 2021: presentazione, risultato e tabellino della gara valida per la Coppa Italia

TERAMO – Sabato 21 agosto, alle ore 21, allo Stadio Gaetano Bonolis, si giocherà Teramo – Monterosi Tuscia, incontro valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Gara secca: chi vince sfiderà chi avrà la meglio tra Siena e Fermana. I padroni di casa nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due. Gli ospiti, debuttanti nel professionismo, invece, nelle ultime cinque gare hanno ottenuto tre successi e due pareggi. A diigere il match sarà Zanotti di Rimini, coadiuvato da Tagliaferri di Faenza e Merciari di Rimini. Quarto uomo Monaldi di Macerata

La presentazione del match

QUI TERAMO – Probabile modulo 4-3-3- per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Soprano-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Rillo. In mezzo al campo Viero, Arrigoni, Mungo. Tridente offensivo formato da Kyeremateng e Birligea.

QUI MONTEROSI – Il Monterosi dovrebbe scendere il campo con il modulo 3-5-2 con Marcianò tra i pali e retroguardia formata da Piroli, Rocchi e Borri. In cabina di regia Franchini con Buono e Parlati; sulle fasce Cancelieri e Adamo. Davanti Ferri Marini e Polidori.

Le probabili formazioni

TERAMO (4-3-3) Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Rillo; Viero, Arrigoni, Mungo, Malotti, Kyeremateng, Birligea. Allenatore: Federico Guidi

MONTEROSI (3-5-2) Marcianò; Piroli, Rocchi, Borri; Cancellieri, Buono, Franchini, Parlati, Adamo; Ferri Marini, Polidori. Allenatori: David D’Antoni

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Monterosi verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.