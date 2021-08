Teramo, Maria Cristina De Nicola lascia l’incarico e saluta D’Alberto e Core

TERAMO – Questa mattina il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core, hanno portato il saluto alla dott.ssa Maria Cristina De Nicola, dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale che lascia l’attuale incarico per altra destinazione. I due amministratori teramani hanno ringraziato la dott.ssa De Nicola per la collaborazione intercorsa durante la sua presenza nel nostro territorio, quanto mai necessaria soprattutto in epoca di pandemia, e hanno rimarcato il contributo reciproco tra le due istituzioni per la gestione e lo sviluppo delle attività.

