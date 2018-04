Teramo, “Le ali del futuro”: alla scoperta dell’ornitologia

Domenica 22 aprile al Centro Commerciale Gran Sasso l’iniziativa dedicata ai più piccoli per avvicinare le nuove generazioni all’ornitologia

TERAMO – Torna a Teramo, anche quest’anno, ‘Le ali del futuro’, l’iniziativa organizzata dall’associazione nostrana ‘Il Nido d’Abruzzo’ nata per avvicinare le nuove generazioni all’ornitologia.

L’appuntamento è per domenica 22 aprile presso il Conad Superstore, dove dalle 10.30 alle 18.30 bambini e ragazzi potranno conoscere volatili di piccola e grande taglia, scoprire i segreti dei momenti interessanti della loro vita come la cova e farsi fotografare accanto a variopinti pappagalli in una vasta area espositiva appositamente predisposta.

“L’obiettivo – spiega meglio il presidente de ‘Il Nido d’Abruzzo’, Mauro Di Marcantonio – è quello di avvicinare i più piccoli a un mondo sconosciuto ai più, nella convinzione che sia di fondamentale importanza far conoscere animali e ambienti alle nuove generazioni, in un’epoca storica nella quale si tende invece a rinchiudersi in casa davanti a tablet e pc”.

Da qui anche il nome della stessa iniziativa, che intende mettere le ‘ali al futuro’ dell’associazionismo nel nome dell’ornitologia nella speranza di incontrare, attraverso momenti come quello di domenica, il piacere di quelli che potrebbero diventare i futuri allevatori.

Per questo motivo, per tutta la giornata gli stand saranno a completa disposizione di grandi e piccini, che potranno anche eventualmente decidere di associarsi in forma assolutamente gratuita. All’interno dell’area sarà presente anche un apposito punto informativo con personale a disposizione dei bambini.

“Lavoriamo – continua Di Marcantonio – per permette di aumentare la vicinanza con l’animale perfezionando l’osservazione, l’interpretazione attribuendo un significato all’atteggiamento, alla postura, al movimento e l’immedesimazione”.