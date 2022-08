Teramo, installazione di quattro nuove telecamere per la videosorveglianza

TERAMO – In questi giorni è in corso un intervento di installazione di quattro telecamere di videosorveglianza in altrettante zone della città: a quella nuova in Largo caduti di Nassirya, si aggiungono altre a rinforzo in Piazzetta del Sole, Piazza Martiri della Libertà e Piazza Orsini.

Nei prossimi giorni ad esse si aggiungeranno altre telecamere che verranno installate a Villa Mosca e Nepezzano, così come stabilito dall’amministrazione comunale. L’attività si configura come il primo step del potenziamento del servizio, che interessa non solo il centro storico ma anche altre sensibili aree urbane. Ė stata realizzata per volontà dell’amministrazione comunale e concordata con la Prefettura