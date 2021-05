Teramo, “Incontro con la Città”: riunione in streaming il 25 maggio

TERAMO – Martedì 25 maggio il Tavolo Tecnico per il Sondaggio deliberativo avrà come ospiti della riunione in streaming i Presidenti dei Quattro Quartieri storici: la prof.ssa Maria Dea Bonolis, presidente di S. Maria a Bitetto, l’avv. Lorenzo Trippetta, presidente di S. Leonardo, il prof. Antonio Cancellieri già presidente di S. Spirito e la prof.ssa Loredana Di Giampaolo in rappresentanza del quartiere di S. Giorgio.

Dunque, si tratterà di un “Incontro con la Città” e infatti questo è il titolo che abbiamo scelto per l’evento.

Ci si confronterà sui problemi, le esigenze le aspettative dei singoli quartieri e, dunque, del centro storico teramano rappresentati da una parte, dal punto di vista di chi da sempre vive la città, dall’altro dalla prospettiva scientifica e metodologica attraverso cui il Tavolo Tecnico sta analizzando e immaginando possibili ipotesi di riqualificazione urbana. L’evento, come al solito, si svolgerà su google meet e sarà trasmesso in diretta facebook dalla pagina “Sondaggio Deliberativo area archeologica Teramo”.

Da questa si può intervenire con dei commenti che possono essere letti in diretta, ma chi volesse interloquire durante il dibattito potrebbe chiedere preventivamente il link entro le ore 20,00 di martedì 25 maggio scrivendo a presidente.garanti@gmail.com.