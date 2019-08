Teramo – Gubbio, mister Tedino a fine partita

Soddisfatto per i successo dei suoi e per il passaggio del turno: “É stata una partita vera, siamo già in clima campionato”

GUBBIO – Bruno Tedino al termine della gara che ha visto trionfare per 2-1 il Teramo sul Gubbio con passaggio del turno è intervenuto per commentare il match. Visibilmente soddisfatto per il risultato ma soprattutto per aver giocato una partita vera: «É stata una partita vera, l’abbiamo giocata con temperamento, delle volte anche troppo, siamo già in clima campionato. La squadra ha risposto bene a tutte le cose che abbiamo preparato, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo tempo siamo calati vistosamente ma ci può stare. Nella ripresa abbiamo giocato di meno, con la voglia soltanto di gestire la partita e non siamo stati propositivi come nel primo tempo».

«Ad agosto non bisogna fare alcun calcolo ma lo spirito è quello giusto. Sui singoli non c’è giocatore che sia al 100 per cento ed è normalissimo a questo punto e con i carichi con cui stiamo lavorando: per fare cose fatte bene c’è bisogno di un pò di tempo».

«Io sono molto carico, ho tanta voglia di lavorare – ha concluso a fine gara Tedino – ma tutti dobbiamo capire che siamo in ritardo sì, ma ce la stiamo mettendo tutta. La proprietà, la società, lo staff, la squadra, noi siamo tutti compatti e molto uniti per fare una stagione bella, ricca e fare molto per questa città».