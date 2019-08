Internazionali di Tennis Città dell’Aquila, al via il primo turno

L’AQUILA – Internazionali di Tennis Città dell’Aquila | Aterno Gas & Power Tennis Cup, ci siamo. Sono stati diramati il tabellone principale e le qualificazioni del quarto ATP Challenger del 2019 targato MEF Tennis Events, in programma da lunedì 19 a domenica 25 agosto al Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”.

Al via il primo turno – Accreditate del “bye” al primo turno, quindi già al secondo round, le 16 teste di serie (numero 1 Andrej Martin, 2 Alejandro Tabilo, 3 Dmitry Popko, 4 Thomaz Bellucci il poker dei favoriti), c’è tanta Italia pronta all’esordio nel torneo. Lorenzo Musetti affronterà l’uzbeko classe ‘98 Khumoyun Sultanov, che occupa la 378ª posizione del ranking ATP.

L’esperto colombiano Alejandro Gonzalez di fronte a Gianluigi Quinzi, match dal quale uscirà l’avversario del grande favorito Andrej Martin. Poi la sfida tra Riccardo Bonadio e il tedesco Johannes Haerteis, quella tra Francesco Forti e l’ecuadoriano Gonzalo Escobar e il derby azzurro tra Gianluca Di Nicola e Luca Pancaldi, le due wild card di MEF Tennis Events. Curiosità per l’incontro che vedrà il next gen spagnolo Carlos Alcaraz Garfia (seguito da coach Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del mondo) opposto all’australiano Christopher O’Connell. Tra le teste di serie, invece, Raul Brancaccio e Gian Marco Moroni. I due match delle qualificazioni saranno Andrea Vavassori contro Gian Marco Ortenzi e Ante Pavic contro David Vega Hernandez, mentre per quanto riguarda il doppio la coppia testa di serie numero 1 è formata da Simone Bolelli e lo stesso David Vega Hernandez. Si comincia lunedì 19 agosto alle ore 10.00.

L’inaugurazione del nuovo Centrale – Alla vigilia del torneo è andata in scena l’inaugurazione del Campo Internazionale, il nuovo Centrale del Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”. Presenti Pierpaolo Pietrucci, presidente del circolo, e Guido Quintino Liris, Assessore allo Sport della Regione Abruzzo.

Lorenzo Musetti – Foto Marta Magni