Empoli – Pescara, Zauri: “Abbastanza soddistatto, grande ripresa”

Il tecnico biancazzurri a fine partita: “Abbastanza bene nel complesso, nel primo tempo un pò troppo timorosi e bassi, non è quello che vogliamo”

EMPOLI – Al termine della gara di Coppa Italia tra Empoli e Pescara, valida per il terzo turno è intervenuto il mister Zauri. Lo stesso ha provato a fare il punto su un match che ha visto i suoi ragazzi sconfitti solo ai tempi supplementari dopo aver chiuso sull’1-1 quelli regolamentari. Queste alcune sue impressioni: “Sapevano che l’Empoli sui calci piazzati ha ottimi giocatori, più merito degli avversari che demerito nostro. Abbastanza bene nel complesso, nel primo tempo un pò troppo timorosi e bassi, non è quello che vogliamo. I ragazzi vanno elogiati, hanno fatto una grande ripresa, è l’atteggiamento giusto da fare in ogni campo. Abbiamo rispettato troppo la qualità dell’avversario nel primo tempo, nella ripresa abbiamo avuto a tratti il dominio del gioco. Ho visto dei progressi, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare”.

Si tratta dell’ultima gara ufficiale del Delfino prima dell’esordio in campionato di sabato 24 agosto alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana. Di seguito il calendario della stagione 2019 – 2020 del Pescara.