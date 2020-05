Teramo, giornata della Croce Rossa: bandiera sul Palazzo di Città

TERAMO – Sulla facciata della sede municipale di Via Carducci, sventola oggi anche la bandiera della Croce Rossa. Il Comune di Teramo, infatti, partecipa alle celebrazioni per la “Giornata della Croce Rossa” che si festeggia in tutto il mondo e cade nel giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’Associazione.

Il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore al Sociale Ilaria De Sanctis, assieme ad alcuni esponenti del Comitato di Teramo, hanno issato stamane la bandiera dell’associazione disponendola accanto alle altre che abitualmente sventolano nel balcone di Palazzo di Città (nelle foto, la consegna).

Si esprime così, anche in termini di riconoscimento istituzionale, la gratitudine e l’apprezzamento per l’attività di volontari e professionisti che ogni giorno sono al servizio della nostra comunità, impegnandosi per il soccorso e per l’aiuto nelle più disparate e complesse situazioni. Un impegno che, in questo difficile periodo poi, assume un valore e una dimensione ancora più efficaci.

L’esposizione della bandiera sul Palazzo che rappresenta l’intera città, va intesa perciò come il ringraziamento dell’intera cittadinanza a tutti coloro che prodigano competenza e passione dedicandosi ad un servizio basilare per tutti noi e come la rappresentazione visiva della generale riconoscenza.