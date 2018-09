Teramo, Fondazione Tercas: nomina componente del Consiglio di Indirizzo

Emanato l’avviso per la presentazione di candidature per la designazione di una terna di nominativi

TERAMO – Il Presidente della con nota del 3 agosto scorso, ha comunicato al Sindaco di Teramo la cessazione, il 19 dicembre prossimo, dalla carica di componente il consiglio di Indirizzo della Fondazione stessa dell’avv. Alessandra Striglioni Né Tori.

In ossequio alle disposizioni statutarie della Fondazione Tercas, il Sindaco deve effettuare la designazione di una terna di nominativi ai fini della nomina di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione stessa, che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per la carica e qualificate per la professionalità, nel settore dell’educazione, istruzione e formazione o in materie funzionali alle attività della Fondazione.

Pertanto, ieri, è stato emanato un Avviso contenente, per chi fosse interessato, le indicazioni per la presentazione di una propria candidatura, che a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Sindaco e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 ottobre 2018 presso il protocollo centrale del Comune di Teramo, sito in via della Banca, 2, oppure anche a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi entro le ore 23,59 della medesima data al seguente indirizzo:

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

In forza delle previsioni dello Statuto della Fondazione Tercas, chi sarà nominato a far parte del Consiglio di indirizzo eserciterà le funzioni attribuite senza vincolo di mandato, non rispondendo né rappresentando il Soggetto che lo ha designato.

L’Avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Teramo. Allo stesso è allegata la modulistica di riferimento: Modello di presentazione di candidatura e Dichiarazione sostitutiva indirizzata alla Fondazione Tercas.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Teramo.