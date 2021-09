Teramo, divieto di transito in Via Cadorna il 16 settembre

TERAMO – Il Comune di Teramo comunica che dalle ore 9:00 alle ore 18:00 di giovedi prossimo 16 settembre, sarà vietato il transito in Via Cadorna, dall’imbocco di Viale Crucioli fino all’intersezione con Via Pigliacelli; contestualmente, in via Rossi sarà istituito il divieto di accesso da viale Crucioli, con esclusione di residenti e dimoranti.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di montaggio di una gru a torre, con l’ausilio di una gru semovente, al fine di dare esecuzione a lavori di un cantiere edile.