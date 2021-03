Teramo, in Contrada Gattia iniziati i lavori di manutenzione

Un nuovo intervento dell’ANAS, che si inserisce nel più generale quadro delle attività di ristrutturazione e messa in sicurezza dei viadotti

TERAMO – Hanno preso il via ieri mattina i lavori di riqualificazione di un ponte situato in prossimità di Contrada Gattia, sulla Strada Statale Statale 80 al km 70.700. Si tratta di un nuovo intervento dell’ANAS, che si inserisce nel più generale quadro delle attività di ristrutturazione e messa in sicurezza dei viadotti del nostro territorio.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Cavallari, nel comunicare l’avvio dei lavori, ringrazia Strada dei Parchi per l’attenzione che manifesta nei confronti del territorio e conferma che, in linea con i positivi rapporti che intercorrono ora tra il Comune di Teramo e la stessa società, continuerà a verificare costantemente l’effettuazione degli interventi, nella costante attività di collaborazione e cooperazione tra i due enti.