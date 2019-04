Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 18 aprile

TERAMO – Il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Melarangelo ha convocato la prossima riunione dell’assise civica fissando la data, in prima convocazione, per giovedì 18 aprile 2019, alle ore 9:00, e in 2^ convocazione per mercoledì 24 aprile alle ore 10.00, presso l’Auditorium del Parco della Scienza.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Nuovo Statuto Comunale – Approvazione Delocalizzazione cabina primaria di trasformazione denominata “CONA”, quartiere Cona di Teramo. Provvedimenti. Ordine del Giorno del Consigliere Verna “Accessibilità ai parchi giochi nella città di Teramo” Ordine del Giorno del Consigliere Luzii “Installazione illuminazione LED sugli attraversamenti pedonali cittadini” Ordine del Giorno di tutti i Consiglieri Comunali a sostegno della CCIAA di Teramo. Mozione presentata dal Consigliere Ciammariconi “Adesione da parte del Comune di Teramo al Programma PRIMUS del Ministero dell’Ambiente per l’incentivazione della mobilità urbana sostenibile. Mozione presentata dal Consigliere Ciammariconi “Individuazione di un’area per la realizzazione di un cimitero islamico con lo scopo di rimuovere i limiti al libero culto sancito dalla Costituzione”.

A seguire, dalle ore 15.30, come da accordi con i Capigruppo, saranno trattate le Interrogazioni e le Interpellanze.