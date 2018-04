Teramo, Conservatorio ‘G.Braga’: al via le celebrazioni per i ‘120+3 anni’

TERAMO – Oggi, sabato 28 aprile, con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta dal Maestro Simone Genuini, prendono il via le celebrazioni per i 123 anni della fondazione del Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo.

L’evento inaugurale si svolgerà alle ore 21, presso l’Aula Magna del Convitto Melchiorre Delfico di Teramo, alla presenza di quattro solisti d’eccezione, Francesco Di Giacinto, Giuseppe Federico Paci, Sarah Carbonare e Pierluigi Santucci, e soprattutto sarà solo il primo di un imponente Cartellone di eventi musicali che si snoderà in 20 appuntamenti e vedrà impegnato il Conservatorio sino al prossimo primo luglio con il Concerto finale a Giulianova.

“Il Conservatorio ‘Braga’ – hanno detto il presidente, l’avvocato Sergio Quirino Valente, e il direttore Federico Paci – ha inteso festeggiare in maniera importante il traguardo raggiunto, ‘120+3 anni’, che lo rendono l’Istituzione musicale più antica d’Abruzzo. Un traguardo che, peraltro, siamo riusciti a segnare nonostante le mille difficoltà con le quali abbiamo ereditato la governance del Conservatorio, a partire dal problema della sede, brillantemente risolto nell’estate del 2017 con la stipula del protocollo d’intesa con l’Inps che ci ha permesso di dotare il Conservatorio di una struttura straordinaria, in via Noè Lucidi, dunque in posizione centrale rispetto al territorio, aperta alla città e tanto grande da consentirci anche di allestire un vero Auditorium che da mesi sta ospitando eventi e lezioni.

Nel frattempo abbiamo avuto anche rassicurazioni circa l’erogazione dei fondi necessari per ripristinare l’agibilità della sede storica, fuori uso dopo il terremoto, e comunque il Conservatorio ‘Braga’ non ha mai fermato le proprie attività, riuscendo, anzi, anche a essere protagonista di momenti di spettacolo istituzionale di assoluto rilievo e prestigio, come il Concerto di Natale alla Camera dei Deputati, e l’ultimo evento, solo in ordine di tempo, ovvero il Concerto ‘Braga per la Resurrezione’, a Pasqua, al Duomo di Teramo, che ha visto l’autorevole presenza dell’Arcivescovo di Teramo Monsignor Leuzzi, con il quale, fra l’altro, terremo uno degli eventi in cartellone per i 123 anni della nostra Istituzione, il prossimo 12 maggio, nel Santuario di San Gabriele. Intanto apriamo domani il nostro Cartellone con un Concerto di assoluto valore che vedrà sulla scena la musica e la maestria di artisti di primissimo piano”.

Il debutto spetterà, quindi, all’Orchestra Sinfonica Abruzzese, una delle tredici Istituzioni Concertistico-Orchestrali Italiane riconosciute dallo Stato, con al suo attivo quarant’amni di attività, protagonista di eventi nell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al Teatro La Scala e in molte regioni, sotto la guida dei maggiori Direttori internazionali, tra cui Riccardo Muti. Per L’Osa si sono esibiti artisti del calibro di Katia Ricciarelli, Milva, Placido Domingo, Carmela Remigio, Andrea Bocelli, Uto Ughi, Salvatore Accardo.

A dirigere, oggi, la composizione orchestrale sarà il Maestro Simone Genuini, docente del Conservatorio ‘G.Braga’, direttore, dalla sua fondazione, della Junior Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, alla guida della quale, da anni, ha diretto numerosi concerti in Italia, tra cui quelli per il ‘Ravello Festival’, per la stagione dell’Orchestra da Camera di Mantova, presso la Camera dei Deputati, per la Presidenza della Repubblica in occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia, collaborando anche con solisti come Andrea Oliva, Silvia Careddu, Angelo Persichilli e Carlo Tamponi. Inoltre, in veste di direttore ospite, ha diretto l’Orchestra della Toscana, I Solisti del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Bucarest e i Solisti Aquilani.

I solisti dell’evento odierno saranno quattro tra i migliori allievi del Conservatorio ‘Braga’: all’oboe Francesco Di Giacinto, vincitore di numerosi premi internazionali; al clarinetto Giuseppe Federico Paci, vincitore, ad appena 12 anni, dell’audizione presso la prestigiosa JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, dove suona tra i primi clarinetti, diretto anche da Salvatore Accardo e Nicola Piovani; al fagotto Sarah Carbonare, nata a Parigi da una famiglia di musicisti, è stata primo fagotto presso la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2014 al 2017 e ha vinto numerosi concorsi, oggi collabora in qualità di primo fagotto con l’Orchestra ‘Musica in Crescendo’, con l’Orchestra Filarmonica di Benevento, l’Orchestra Roma Tre e l’Orchestra giovanile del Teatro dell’Opera di Roma; infine al corno Pierluigi Santucci, anche lui nell’Orchestra giovanile del Teatro dell’Opera di Roma.

Inoltre all’interno dell’Orchestra ci saranno altri allievi solisti sempre del Conservatorio ‘Braga’ in virtù di una convenzione stretta proprio con l’Osa e denominata ‘Esperienza d’Orchestra’. L’intero concerto vedrà protagonista Mozart, con la Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per fiati, la Sinfonia numero 11 in re maggiore e la Sinfonia numero 29 in la maggiore. Il Concerto, a ingresso gratuito, verrà replicato domenica 29 aprile, alle ore 11, a L’Aquila, presso il ridotto del Teatro Comunale ‘V.Antonellini’.