Teramo, conclusi i percorsi per operatore del benessere ed elettrico

A Teramo si sono qualificati come elettricisti ed estetiste i giovani partecipanti ai percorsi di IeFP in abbandono scolastico

TERAMO – Nel corso di questa settimana prenatalizia, a seguito degli esami per il conseguimento delle relative qualifiche professionali, si sono conclusi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di “Operatore del Benessere – Indirizzo Estetica” e di “Operatore Elettrico” realizzati da Eventitalia.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, conosciuti anche come percorsi IeFP, sono finanziati dalla Regione Abruzzo attraverso specifici Avvisi pubblici e sono rivolti a giovani di età inferiore a 18 anni in possesso di licenza media con l’obiettivo di garantire l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, elevare le competenze generali dei partecipanti, assicurare il successo scolastico-formativo e contrastare la dispersione scolastica fornendo, allo stesso tempo, una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio.

Entrambi i corsi sono stati articolati in tre annualità comprensive di attività formative d’aula, laboratori professionalizzanti e di recupero e sviluppo degli apprendimenti, visite guidate presso aziende ed eventi di settore e tirocini curriculari. Durante il triennio gli allievi sono stati, altresì, supportati mediante attività di orientamento, facilitazione, counselling e seminari su tematiche di particolare criticità come il contrasto alle discriminazioni, il bullismo, le dipendenze e l’inserimento al lavoro. Inoltre, ai partecipanti è stato fornito gratuitamente il materiale didattico ed è stato riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto ed i pasti.

Al termine dei due percorsi, 4 allieve hanno conseguito la qualifica professionale di “Operatore del Benessere – Indirizzo Estetica” e 6 allievi hanno conseguito la qualifica professionale di “Operatore Elettrico”. Tra questi, le giovani estetiste hanno scelto di proseguire nel percorso di IV anno IeFP come “Tecnico dei trattamenti estetici” in partenza presso Eventitalia il 28 dicembre mentre 3 giovani elettricisti hanno già trovato occupazione presso alcune delle aziende del territorio.

“Possono sembrare piccoli obiettivi ma, in realtà, si tratta di grandi risultati perché questi percorsi permettono davvero di dare risposte concrete a giovani che non le trovano nella scuola tradizionale e che, senza un adeguato percorso formativo, rischiano di rimanere esclusi dalla società e dal mondo del lavoro” afferma Floriana D’Ugo, amministratrice di Eventitalia. “Vedere i nostri allievi che, dopo la qualifica triennale, scelgono di proseguire negli studi con successo o riescono a trovare lavoro più facilmente di altri perché hanno acquisito competenze che sono concretamente richieste dalle imprese locali è una cosa che ci riempie di orgoglio” conclude la dottoressa D’Ugo.