Teramo, chiusura temporanea dei servizi educativi de “Il Girasole”

TERAMO – Nella giornata odierna l’amministrazione comunale ha emesso una ordinanza di chiusura temporanea, fino al prossimo mercoledì 27 ottobre, del servizio educativo nella struttura “Il Girasole” di via Diaz. Tale provvedimento si è reso necessario a seguito dell’esito di un tampone molecolare effettuato da una figura del personale educativo che ha registrato esito positivo. Nello specificare come ad oggi è presumibile che tale positività sia da ricondurre ad una situazione familiare, l’amministrazione comunale di concerto con l’azienda sanitaria e l’UCAT ha ritenuto doveroso e necessario intervenire tempestivamente.

In queste ore è in corso l’attività di tracciamento per ricostruire tutti i contatti avvenuti nelle ore precedenti, e successivamente si provvederà a predisporre specifiche verifiche sui soggetti interessati. Nello specifico già nella giornata di martedì il personale, educativo e non, entrato in contatto con il paziente positivo sarà sottoposto a tampone. È utile segnalare come si tratti di figure che nella quasi totalità dei casi hanno completato l’iter vaccinale. Nei giorni successivi sarà il turno di tutti i bambini e le bambine che rientreranno nel tracciamento, le cui famiglie sono già state informate per le vie brevi.

“Nei prossimi giorni chiederemo un confronto all’Azienda Sanitaria per verificare insieme quello che è lo stato dei protocolli ed eventualmente ragionare su possibili modifiche e/o integrazioni da apportare per far meglio fronte a questa nuova fase emergenziale, durante la quale evidentemente i numeri sono in diminuzione e possiamo confrontarci con una popolazione scolastica che ha risposto assai bene alla campagna vaccinale” commentano l’assessore Core e il Sindaco D’Alberto.