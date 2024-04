Pescara, verde in piazza della Rinascita: presentato il progetto

Consiste nella riqualificazione ambientale mediante la piantumazione di nuove essenze arboree disposte in fila nell’area nord-est di piazza Salotto

PESCARA – Arriva il verde in piazza della Rinascita. Nel “salotto” della città il Comune farà piantare 18 alberi, con un investimento di 110mila euro, per dare una nuova immagine alla piazza. I lavori sono imminenti e la delibera è stata approvata ieri dalla giunta, hanno annunciato questa mattina in conferenza stampa il sindaco Carlo Masci e l’assessore al Verde Gianni Santilli, affiancati dal presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, dagli assessori Maria Rita Carota e Alfredo Cremonese e dai consiglieri Massimo Pastore, Alessio Di Pasquale, Claudio Croce e Zaira Zamparelli.

L’intervento, si legge nella delibera, consiste nella riqualificazione ambientale mediante la piantumazione di nuove essenze arboree disposte in fila nell’area nord-est di piazza Salotto utilizzando essenze arboree tipo Palma Washingtonia alternate a Ilex Castaneifolia sempreverde (Agrifoglio a foglie di Castagno). Si prevede, poi, il recupero di uno spazio (dove c’era l’impianto del Calice di Toyo Ito) vicino all’Urban Box per ospitare nuove essenze arboree. I lavori, prosegue la delibera, consistono nella realizzazione di nuove aiuole e nella piantumazione di dieci alberi Ilex Castaneifolia e cinque Palme Washingtonia nell’area Nord Est (sotto al palazzo Arlecchino) mentre vicino all’Urban box saranno piantumati tre alberi (Parrotia Persica, Carrubo Ceratonia Siliqua, Ginkgo Boliba) e due Camelie, in un grande aiuola.

“Pescara merita una piazza Salotto sempre più bella e più green, ha detto il sindaco Carlo Masci. Questo è un intervento che tutti aspettavano perché oggi la piazza appare poco invitante: il colore grigio non ha mai trovato il favore dei cittadini e il fatto che, al momento della riqualificazione, siano state eliminate le piante, è un vulnus che i pescaresi hanno sempre sottolineato. Noi colmiamo questa lacuna creando una quinta che copre palazzo Arlecchino. Lo facciamo dopo aver già riqualificato e attivato l’Urban box insieme all’Università, dopo aver realizzato la fontana musicale, sistemato i portici – dove c’erano dei crateri nella pavimentazione – e aver realizzato la nuova illuminazione e il nuovo orologio. Ora inseriamo le piante e completiamo il percorso verde che parte da piazza Sacro Cuore e attraversa corso Umberto arrivando proprio a piazza Salotto, dove l’intervento di riqualificazione di una ventina di anni fa aveva eliminato le magnolie. Il progetto, come sempre, è stato approvato dalla Soprintendenza mentre in passato questa interlocuzione non c’è sempre stata”, ha fatto notare Masci.

“Nei giorni scorsi”, ha spiegato Santilli, “c’è stato il via libera a un altro intervento da 190mila euro per mettere a dimora gli alberi nelle aiuole che sono rimaste vuote nel corso degli anni in varie strade della città. La prossima settimana, poi, partiranno i lavori (per 73mila euro) per completare le aiuole sulla riviera nord (lato monte) con le tamerici, l’ultimo tratto di via Raffaello e tutte le strade del centro (via Piave, via Mazzini, via Roma, via Trento) dove le aiuole sono rimaste vuote”. Una attenzione massima per il verde, hanno concluso il sindaco e l’assessore: “Solo in quest’ultimo mese l’investimento del Comune sul verde è di 373mila euro ma in questi 5 anni abbiamo raddoppiato, rispetto alla precedente consiliatura, l’importo dedicato al verde, e i numeri emergeranno dal bilancio arboreo a fine mandato”.