Serie C, Teramo – Cavese 1-1: highlights della partita

Biancorossi sotto di un gol, pareggiano con Cappa e nei minuti di recupero sfiorano la vittoria. Mercoledì trasferta contro il Bisceglie

TERAMO – Finisce 1-1 allo stadio Bonolis tra Teramo e Cavese. I biancorossi partono subito forte: prima con un tiro deviato di Arrigoni e poi con un rasoterra di Santoro deviato in angolo. Al 25′ si fanno vivi gli ospiti con un tiro teso dal limite di Cuccurullo che sfiora l’incrocio dei pali. Pochi minuti dopo il colpo di testa di Gerbi, su assist di Costa Ferreira finisce di poco sopra la traversa. Al 29′ Lewandonski para a terra un tiro di Cuccurullo. Al 30′ Tentardini crossa dl limite dell’area Gerbi prova la conclusione ma non incrocia lo specchio della porta. Al 37′ Ilari si fa respingere un tiro dal portiere avversario.



Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa al 5′, la conclusione a fil di palo di Bombagi viene deviata in angolo; un minuto dopo il colpo di testa di Trasciani finisce sul fondo. Al 6′ la Cavese passa in vantaggio con Russotto, che, solo davanti a Lewandowski, spiazza il portiere. Dopo una conclusione alta di Arrigoni al 25′, il Teramo pareggio al 36′ grazie ad un rigore concesso per un fallo netto di mano di Mungo e realizzato da Cappa. Nei minuti di recupero biancorossi ancora aggressivi con un traversone di Mungo che si spegne sul fondo senza che nessun compagno di squadra fosse pronto ad agganciare la palla.

Per la squadra di Paci si tratta del quarto pareggio consecutivo; mercoledì prossimo si congederà dal 2020 contro il Bisceglie.

PACI A FINE PARTITA

«Ci è mancato il gol della vittoria, abbiamo avuto le nostre occasioni, accettiamo il verdetto del campo. Oggi non abbiamo vinto, ma non abbiamo nemmeno mollato, seppur in un momento delicato della sfida e questa caratteristica, presto, ci farà ritrovare il feeling con il successo. Stiamo facendo un gioco diverso per le caratteristiche dei singoli a disposizione, solitamente partiamo dalle retrovie, oggi causa infortuni non potevamo fare lo stesso tipo di costruzione. La Cavese era molto ben messa in campo e organizzata, non era facile. Nella ripresa ho provato il 3-5-2 con Cappa e Tentardini da esterni alti e la mossa ci ha permesso di sfiorare la vittoria, ma voglio sottolineare l’aspetto più importante, il fatto di non aver mollato e la squadra è stata brava in questo, non ha perso la testa dopo lo svantaggio, vuol dire che ha qualcosa d’importante nel proprio Dna. Gerbi? Non mi è dispiaciuto, non era facile alla prima da titolare, in una partita in cui non abbiamo fatto il nostro solito gioco. Ho fiducia in tutti i ragazzi a disposizione, questo è un momento in cui prendiamo gol alla prima disattenzione, dovremo essere bravi a fare di più, senza accampare alibi. In ottica classifica rimaniamo nella stessa posizione, basta poco per tornare vincenti e mercoledì dovremmo recuperare Diakite e, forse, Lasik».

TABELLINO

TERAMO: Viero F. (dal 28′ st Arrigoni A.), Mungo D. (dal 17′ st Bombagi F.), Ferreira P., Pinzauti L. (dal 18′ st Gerbi E.), Cappa R. (dal 1′ st Ilari C.), Iotti L., Lewandowski M. (P), Santoro S., Soprano M., Tentardini A., Trasciani D.. A disposizione: Birligea D., Bunino C., Cappa R., Celentano L., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Di Matteo L., Mungo D., Pinzauti L., Viero F.

CAVESE: Matera A. (dal 26′ st Cuccurullo M.), De F. C., Esposito G., De Rosa C. (dal ‘ pt Germinale D.), Matino E., Pompetti M., Russo S. (P), Russotto A., Semeraro F., Tazza S., Lulli L. (dal 33’ st Vivacqua F.). A disposizione: Bisogno L. (P), Cannistra P., De Paoli A., De Rosa C., Favasuli F., Lulli L., Marzupio M., Matera A., Nunziante C., Onisa M., Oviszach E., Ricchi N.

Reti: al 36′ st Cappa R. (Teramo) al 7′ st Russotto A. (Cavese).

Ammonizioni: al 22′ pt Arrigoni A. (Teramo), al 31′ pt Soprano M. (Teramo), al 25′ st Trasciani D. (Teramo), al 45′ st Cappa R. (Teramo) al 24′ pt Cuccurullo M. (Cavese), al 43′ pt Russotto A. (Cavese).