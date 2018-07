Teramo Calcio tra raduno e nuovi acquisti

TERAMO – Al via la stagione sportiva 2018/19 del gruppo biancorosso all’indomani del raduno effettuato nella giornata di ieri, 18 luglio presso l’Albergo ristorante “Val Vomano”. Ventotto i giocatori disponibili alla corta di Zichella che da oggi porterà avanti due sedute quotidiane alle ore 10 e 17.

Di seguito i nominativi dello staff operativo e della squadra:

STAFF OPERATIVO

Allenatore: Giovanni Zichella

Allenatore in seconda: Edmondo De Amicis

Preparatore dei portieri: Giuseppe Oliverio

Preparatore atletico: Daniel Perazzolo

Team manager: Enzo Montani

Medico sociale: Siriano Cordoni – Carlo D’Ugo – Nicola Franchi

Massaggiatore: Federico Porrini

Osteopata: Antonio Misantone

Logistica: Leo Rastelli, Mauro Di Ubaldo.

SQUADRA

PORTIERI: Lys Gomis (’89, dalla Paganese Calcio), Michal Lewandowski (’96, dalla S.s. Monopoli), Vittorio Natale (’01, confermato), Andrea D’Aniello (’03, dalle Giovanili).

DIFENSORI: Mattia Altobelli (’95, dal Siracusa Calcio), Nebil Caidi (’88, confermato), Johad Ferretti (’94, dalla Ternana Calcio), Riccardo Mastrilli (’97, dalla S.p.a.l.), Matteo Piacentini (’99, dall’U.s. Sassuolo Calcio), Ivan Speranza (’85, confermato), Simone Vitale* (’86).

CENTROCAMPISTI: Stefano Amadio (’89, confermato), Francesco Carponi (’01, dalle Giovanili), Lorenzo De Grazia (’95, confermato), Andrea Mancini (’96, confermato), Giorgio Mantini (’98, dal Castelfidardo Calcio), Mirco Spighi (’90, dall’U.s. Catanzaro), Federico Zenuni (’97, dalla Viterbese Castrense).

ATTACCANTI: Antonio Bacio Terracino (’92, confermato), Riccardo Cappa (’99, dall’U.s. Sassuolo Calcio), Federico D’Andrea (’00, dalle Giovanili), Luca Di Renzo (’90, dalla Pro Sesto), Alessandro Fratangelo (’98, confermato), Andreas Marini (‘01), Federico Mosca (‘01), Gianmarco Piccioni (’91, dal Santarcangelo Calcio), Giacomo Tulli (’87, confermato), Giacomo Zecca (’97, dall’U.s. Sassuolo Calcio).

* Aggregato in prova

Calciomercato

Parlando del capitolo nuovi acquisti segnaliamo quello a titolo definitivo del centrocampista Angelo Persia dall’Avezzano Calcio. che si è legato al club di via Irelli fino al 30 giugno 2020. Centrocampista centrale di 175 centimetri d’altezza, è nato vent’anni fa ad Avezzano e proviene da tre stagioni consecutive in terra marsicana, consacrandosi in particolare nell’ultima, quando ha totalizzato ventinove presenze in Serie D.

La società ha definito le operazioni del centrocampista Giorgio Mantini e dell’attaccante Coppa. Classe 1998, nativo de L’Aquila, ha vissuto in prestito alla società marchigiana, in Serie D, una stagione contraddistinta da numeri di spessore (30 presenze e 5 reti). Inoltre ha acquisito a titolo definitivo dall’U.s. Sassuolo Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del diciannovenne Riccardo Cappa, che ha sottoscritto un accordo di durata annuale. Attaccante esterno mancino, nativo di Latina, si è formato interamente nelle Giovanili della Roma, vivendo anche l’emozione dello scorso ritiro pre-campionato in prima squadra, prima di passare l’ultimo semestre a Sassuolo nel campionato Primavera.

Infine segnaliamo dalla società biancorossa è quello del diciannovenne Matteo Piacentini, giunto in Abruzzo a titolo temporaneo dall’Unione sportiva Sassuolo Calcio. Difensore di 187 centimetri, originario di Sassuolo (MO), Piacentini ha disputato il campionato Primavera con la maglia nero-verde nell’ultima annata.