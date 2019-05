Teramo Calcio, ok per l’ingresso in società di Giovanni Palma

Trovato l’accordo per l’ingresso in società dell’avvocato esperto di Diritto tributario, verrà presentato mercoledì 29 maggio al “Bonolis”

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio rende noto che dall’incontro odierno tenutosi tra il Presidente Luciano Campitelli e l’avvocato Giovanni Palma, è stato raggiunta un’intesa di massima tra le parti, per l’ingresso in società del legale di origini campane.

Palma, noto cassazionista ed esperto di diritto tributario, con studi professionali distribuiti sia in Italia che all’estero, ha ricoperto nell’attuale stagione il ruolo di vice-presidente della S.s. Juve Stabia.

I termini dell’accordo verranno illustrati mercoledì prossimo, 29 maggio, alle ore 12, all’interno di una conferenza stampa pianificata allo stadio “Bonolis”, alla presenza della rinnovata compagine societaria, successiva all’appuntamento mattutino già stabilito presso uno studio notarile, per definire il passaggio delle quote societarie.